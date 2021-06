Grande Fratello Vip 6: Adriana Volpe opinionista, svelato quanti concorrenti entreranno in casa (FOTO)

Adriana Volpe al posti di Antonella Elia

La quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi, è terminata lo scorso primo marzo ma già gli autori e Alfonso Signorini sono a lavoro da settimane per mettere su un cast stellare per la sesta stagione.

Quest’ultima dovrebbe iniziare a settembre e potrebbe prendere la scia della versione 2020 ovvero durare diversi mesi. Dopo la mancata riconferma di Pupo e Antonella Elia, la produzione e Mediaset ha arruolato un’altra opinionista gia conoscitrice del reality show: Adriana Volpe.

Filippo Bisciglia non prenderà il posto di Pupo

E se al posto di Antonella Elia è stata chiamata una sua collega del Grande Fratello Vip, ossia Adriana Volpe, di ritorno a Mediaset dopo aver condotto su Tv8 Ogni Mattina, il nome che prenderà il posto di Pupo non è ancora stato reso noto. A quanto pare, l’unica cosa certa che non ci sarà Filippo Bisciglia, già impegnato con Temptation Island.

Inoltre, in una recente intervista ha dichiarato: “Mi conosco e potrei essere molto pericoloso, quindi meglio che non faccia quel ruolo perché non mi trattengo le cose, avrei paura perché mi potrebbero odiare in tanti: non mi tengo un cecio in bocca, quindi se devo dire una cosa la dico“. (Continua dopo la foto)

Gli scoop di TvBlog

Nella giornata di mercoledì il portale web TvBlog, oltre a confermare Adriana Volpe come opinionista, ha svelato qualche chicca sul cast del Grande Fratello Vip 6 che sarà composto da oltre venti concorrenti famosi che potrebbero addirittura diventare trenta se il reality show di Canale 5 dovesse allungare oltre la metà di dicembre. Ricordiamo che da quando Alfonso Signorini conduce il programma ha avuto una durata superiore rispetto a quelle guidate dalla Blasi.

Ad esempio, nella prima entrarono in casa 29 concorrenti mentre durante la seconda complice la durata di sei mesi, i concorrenti sono stati ben 34. Fra i possibili inquilini della casa di Cinecittà ci sono: Justine Mattera, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Manuel Bortuzzo, Patrizia Pellegrino con sua figlia Arianna ed anche Attilio Romita. Ma anche Giovanni Ciacci ed i campioni Alex Di Giorgio ed Andrea Iannone.