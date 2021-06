Ennesima batosta per Tommaso Zorzi: secca smentita su un suo possibile impegno in tv (FOTO)

Tommaso Zorzi a Drag Race Italia? L’indiscrezione di Davide Maggio

Giorni fa sul web si è diffusa a macchia d’olio la notizia del passaggio di Tommaso Zorzi da Mediaset a Discovery. Il motivo? Perché il vincitore del Grande Fratello Vip 5 sarebbe uno dei tre giudici della prima edizione di Drag Race Italia.

Il suo nome, anticipato dal noto blog Davide Maggio, al momento non è stato confermato dall’emittente televisiva che ha comparato i diritti televisivi per produrre e mandare in onda lo storico reality show sulle drag queen. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

La risposta del servizio clienti di Discovery+

Una fan del format Drag Race ha infatti contattato via social il servizio clienti di Discovery+. La persona in questione ha fatto una domanda specifica su Tommaso Zorzi e sulla petizione creata sul web per estrometterlo dal reality show.

A quel punto la risposta che le hanno dato è questa: “Grazie per aver contattato il servizio clienti di Discovery+ Italia. Ti informiamo che c’è stata una fuga di notizie per il programma Drag Race e ad oggi ancora nulla è confermato: né data di uscita, né presentatori, né giudici di gara. Se ci saranno novità a riguardo saranno riportate sui nostri canali ufficiali e non da pagine web o social esterne a Discovery+“. (Continua dopo la foto)

Drag Race arriva in Italia ma Tommaso Zorzi al momento non è nel cast dei giudici

La risposta data dal servizio clienti di Discovery + dà la conferma che Drag Race molto presto arriverà nel nostro Paese, ma nulla di più. Quindi, il nome dell’ex gieffino Tommaso Zorzi come uno dei tre giudici del reality show al momento è solo un rumors e nulla di più. Ad oggi, quindi, non si sa se il rampollo meneghino ha già firmato un contratto con la Discovery Italia.

Ricordiamo ce tale format è prodotto da Ballandi, la stessa di Ballando con le Stelle e di tante altre trasmissioni televisive di Rai Uno. Quindi, dopo la chiusura de Il Punto Z su Italia 1 e la sostituzione con Elenoire Casalegno con un altro format Mediaset, il futuro dell’influencer milanese è ancora molto incerto.