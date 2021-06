Elisabetta Gregoraci, la verità sullo rissa con Antonella Fiordelisi a Mediaset: “Io non ho litigato con nessuno…”

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi hanno litigato o no? Le loro versioni

Alcuni giorni fa in rete si è diffusa la notizia di una presunta rissa tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi dietro le quinte di una trasmissione televisiva Mediaset, che con molta probabilità si tratta di Scherzi a Parte che è in fase di registrazione. Mercoledì sera l’ex di fidanzata di Francesco Chiofalo, possibile nuovo tronista, ha confermato lo scontro con la soubrette calabrese dicendo: “Insulti e pressione psicologica, per colpa di like da parte del suo ex marito“.

A distanza di qualche ora dalle rivelazioni della Fiordelisi, la conduttrice di Battiti Live è stata ospite a Il Punto Z e Tommaso Zorzi le ha domandato: “Fidanzati a parte, ti lascio un attimo e tu litighi subito con qualcuno. Hai discusso con Antonella Fiordelisi. Cosa c’è di vero?”.

La secca smentita della soubrette calabrese

A quel punto ospite a Il Punto Z su Mediaset Infinity, Elisabetta Gregoraci ha smentito tutto, dicendo di non aver litigato con nessuno, perché lei quando discute si ricorda con chi litiga. “Quindi no davvero. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì è certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate. Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo, una grande carovana della musica“, ha detto la 41enne.

Ovviamente Antonella non si è inventata tutto dall’oggi al domani, sicuramente qualcosa dietro le quinte del programma Mediaset è successo solo che l’ex moglie di Flavio Briatore non vuole dare importanza più del dovuto a questa triste vicenda.

La versione di Antonella Fiordelisi

E se per l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci non c’è stato nessuna discussone nel backstage di una trasmissione Mediaset dicendo di essere una signora e vuole parlare d’altro, Antonella Fiordelisi ha raccontato un’altra versione dei fatti che ovviamente non coincide con quella della calabrese.

“C’erano delle persone che hanno assistito a tutto. Ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita un po’ presa, ho avuto una pressione psicologica. Ho sfogato così senza fare nomi. Automaticamente tutti hanno capito. Tutto questo si è scaturito per un semplice segui o dei like da parte del suo ex marito. Io non ho fatto niente. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti e delle pressioni psicologiche pesanti da lei. Sono stata molto impulsiva e ho voluto sfogarmi con chi mi segue”, ha riferito l’ex di Francesco Chiofalo.