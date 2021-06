Temptetion Island, segnalazione su una tentatrice: “Fidanzata e non ha rispettato la quarantena” (FOTO)

Temptation Island sta per cominciare ed è già sopraggiunta una segnalazione su di una tentatrice. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, hanno raccolto le testimonianze di alcuni utenti, i quali hanno dichiarato che la ragazza in questione non stia agendo in modo corretto.

Nello specifico, pare che la concorrente, non solo sia fidanzata, ma abbia anche aggirato le regole inerenti la quarantena obbligatoria a cui sottoporsi prima di partecipare al programma. Gli utenti in questione hanno condiviso foto a riguardo come prova.

La segnalazione sulla tentatrice di Temptation Island

Stando a quanto emerso in queste ore sui social, pare proprio che il programma incentrato sulle tentazioni stia cominciando con il piede giusto. Una segnalazione su di una tentatrice di Temptation Island sta mettendo a soqquadro la redazione. In particolare, alcuni fan di Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno dichiarato di essere venuti in possesso di informazioni molto gravi su una ragazza di nome Vittoria.

La protagonista in questione sarà una tentatrice, tuttavia, pare non abbia tutti i presupposti per ricoprire questo ruolo. La ragazza, infatti, sembrerebbe essere fidanzata e la prova arriva da alcune foto presenti sul profilo Instagram del suo presunto compagno. Lei ha provveduto a cancellare le tutte le tracce della relazione, ma lui ha ancora delle IG Stories in evidenza dalle quali si evinceva chiaramente la loro relazione. (Continua dopo le foto)

Data d’inizio e spoiler sul programma

Una volta diffusa la segnalazione, poi, anche dal profilo di lui sono spariti tutti i contenuti in cui i due appaiono insieme. Gli utenti più attenti, però, sono comunque riusciti ad immortalare alcune immagini, che i due influencer hanno condiviso. Dalla segnalazione sulla tentatrice di Temptation Island, inoltre, pare che la ragazza abbia commesso anche un’altra irregolarità. A causa del covid, infatti, tutti i membri sono costretti ad effettuare una quarantena obbligatoria per ragioni di sicurezza.

Lei, però, avrebbe violato queste regole andando in giro e incontrando il suo presunto fidanzato. Tali segnalazioni provengono da alcune ragazze che hanno partecipato ai casting, ma sono state scartate. In molti, quindi, stanno chiedendo alla redazione di fare qualcosa. Intanto, le riprese di Temptation Island cominceranno lunedì 7 giugno, mentre la messa in onda su Canale 5 è prevista per tre settimane dopo, ovvero, il 28 giugno. Non ci resta che attendere per scoprire se la ragazza in questione sia stata fatta fuori oppure no.