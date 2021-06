Isola dei Famosi, Vera Gemma innamorata di Tommaso Zorzi: “So di non avere speranze” (FOTO)

Vera Gemma protagonista de L’Isola dei Famosi 2021

Senza ombra di dubbio una delle concorrenti di spicco de L’Isola dei Famosi 15 è stata Vera Gemma. Quest’ultima è la figlia del compianto Giuliano Gemma, morto tragicamente qualche anno fa. L’attrice romana è tornata al centro dell’attenzione non solo per la sua partecipazione al reality show di canale 5 condotto da Ilary Blasi ma anche per la sua storia d’amore con Jedà. Lui è un produttore musicale ed è molto più giovane dell’ex naufraga.

Di recente la coppia sono stati ospiti a Il Punto Z di Tommaso Zorzi e ne hanno dette delle belle non solo sul programma Mediaset ma anche su altre tematiche. E a proposito del rampollo meneghino, che recentemente ha ammesso di frequentarsi con l’ex ballerino di Amici Stanzani, Vera ha fatto una confessione inattesa.

L’ex naufraga rivela di essere innamorata di Tommaso Zorzi

Nelle ultime ore, Vera Gemma ha parlato di uno dei protagonisti che fa parte del cast della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Le sue dichiarazioni sono state riportate dalla pagina di Instagram chiamata “uominiedonne.of”. La persona a cui si è rivolta l’ex naufraga è Tommaso Zorzi, attuale opinionista del reality show di canale 5 e vincitore del Grande Fratello Vip 5. “Penso che chi lo critica sia invidioso. Tommaso funziona molto in televisione. Sta dimostrando di essere uno showman oltre che un ragazzo intelligente”, ha detto la fidanzata di Jedà.

Ma quest’ultima non si è fermata qui. Infatti gli ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore: “Lo odiano perché è ricco, bello e intelligente. Io sono innamorata di Tommaso anche se so di non avere speranze. Mi vivrò questo amore in silenzio”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini & Donne (@uominiedonne.of)

Lo scherzo de Le Iene a Vera Gemma

Recentemente Vera Gemma e il suo giovane fidanzato Jedà sono stati ospiti nell’ultima puntata stagionale de Le Iene Show con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 ha subìto una scherzo organizzato con la complicità della sua dolce metà.

In tale circostanza l’attrice romana si è impaurita parecchi e si inferocita per la dinamica della burla. Dopo l’estate il pubblico di Canale 5 potrebbe vedere il produttore musicale all’interno della casa di Cinecittà come concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ci sarà anche Vera? Staremo a vedere.