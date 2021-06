Uomini e Donne scoop, il nuovo tronista sarebbe Francesco Chiofalo, lui: “Confermato” (FOTO)

Le registrazioni e le messe in onda di Uomini e Donne sono volte al termine, tuttavia, i gossip sul programma non si arrestano, uno degli ultimi riguarda il nuovo possibile tronista, che pare sia Francesco Chiofalo. Dopo la segnalazione da parte di un influencer dei social, è stato il diretto interessato a lasciar trapelare qualcosa di più.

Il giovane, infatti, ha condiviso delle Instagram Stories nelle quali ha lasciato intendere notizie molto positive inerenti il programma. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Il rumor su Francesco Chio9falo a Uomini e Donne

In queste ore stanno trapelando dei gossip inerenti il programma pomeridiano di Canale 5. Nello specifico, ci si sta soffermando su chi potrebbero essere i tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne e tra i nomi è trapelato quello di Francesco Chiofalo. Lui è stato un concorrente di Temptation Island, programma a cui partecipò insieme alla sua ex Selvaggia Roma. Successivamente, poi, i due si sono lasciati e il personal trainer si è fidanzato con Antonella Fiordelisi.

Anche con lei, però, la relazione è volta al capolinea. Proprio per questo, pare sia il candidato ideale per ricoprire il ruolo di tronista. Francesco ha pubblicato delle IG Stories all’interno delle quali ha spiegato di essere felicissimo a causa di una splendida notizia ricevuta. Il ragazzo ha detto che avrebbe tanto voluto condividere la notizia con i fan, ma purtroppo non può fare spoiler. Il pubblico, però, scoprirà a settembre il motivo della sua gioia. (Continua dopo la foto)

Le stoccate e l’intervento dell’ex suocero

Questo riferimento, dunque, ha fatto ipotizzare che Francesco Chiofalo sia stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo aver fatto questo annuncio, poi, il personal trainer ha voluto lanciare anche delle frecciatine ad alcune persone. Nel dettaglio, ha detto di credere molto nel karma, pertanto, le persone buone vengono premiate sempre, proprio come nel suo caso. Quelle cattive e meschine, per contro, fanno una brutta fine.

Le sue sono sembrate delle velenose stoccate alle sue ex fidanzate. Inoltre, altro dettaglio degno di nota è il fatto che il padre di Antonella, ex suocero di Francesco, pare abbia commentato al di sotto del post in cui è menzionato lo spoiler su Uomini e Donne. A quanto pare, il protagonista si è mostrato felice per la novità, specie perché non voleva affatto che Francesco continuasse a stare con sua figlia.