Isola dei famosi anticipazioni 7 giugno, puntata finale: due sbarchi inattesi e colpi di scena

Lunedì 7 giugno 2021 andrà in onda la puntata finale dell’Isola dei famosi 2021. In tale occasione, dunque, scopriremo il nome del vincitore di questa edizione. I finalisti sono sei e, come già anticipato, la puntata sarà estremamente diversa dal solito.

Dato che il vincitore non potrà essere incoronato in Italia direttamente dallo studio, la produzione ha organizzato ai vari concorrenti una serie di sorprese. Esse serviranno a rendere un po’ più pepata e intrigante la messa in onda. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Due nuovi sbarchi nella finale dell’Isola dei famosi

La puntata finale dell’Isola dei famosi andrà in onda lunedì 7 giugno e in queste ore sono trapelate le anticipazioni in merito a quello che accadrà. Come già annunciato un po’ di tempo fa, la finale si svolgerà in Honduras, in quanto i concorrenti non possono entrare in Italia, se prima non faranno la quarantena obbligatoria. Si tratterà, dunque, di una finale alquanto particolare. Per rendere più entusiasmante la diretta ci saranno dei colpi di scena.

Tra di essi sono previsti due nuovi sbarchi sull’isola. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, rispettivamente le fidanzate di Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Le due dame, dunque, faranno una sorpresa inaspettata ai loro compagni e staranno insieme a loro per condividere il momento conclusivo di quest’avventurosa esperienza. Ad ogni modo, anche per gli altri naufraghi ci saranno sicuramente delle sorprese.

Le altre anticipazioni sul 7 giugno

Ad ogni modo, almeno per il momento, le due dame non hanno ancora commentato la vicenda sui loro rispettivi profili social, forse perché sono tenute a non fare spoiler prima della messa in onda della puntata. Tra gli eventi più importanti della finale del 7 giugno dell’Isola dei famosi, poi, ci sarà, ovviamente, l’incoronazione del vincitore. I finalisti in gara, oltre ai due sopracitati, sono anche: Valentina Persia, Awed, Beatrice Marchetti e Andrea Diamante.

Il vincitore si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro, di cui 50 dovranno essere devoluti in beneficenza. In merito al favorito, invece, sui social sono molto quotati Awed e Valentina Persia, i quali sono i veterani di questa edizione. Gli unici due che hanno cominciato sin dall’inizio questa esperienza. Gli altri quattro, invece, sono entrati in un secondo momento per destare scompiglio. Proprio per questo, dunque, sono leggermente sfavoriti. Ma nei reality show nulla è mai detto.