Andrea Zenga svela una delle sue grandi fissazioni: “Devo sempre poggiarlo…”

I riti scaramantici dell’ex gieffino Andrea Zenga

Dopo l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, dove ha pure trovato l’amore, Andrea Zenga è tornato alla vita di tutti i giorni. Infatti, il figlio dell’ex portiere dell’Inter lavora nuovamente presso un’agenzia immobiliare, esce con gli amici, si diverte con la fidanzata Rosalinda Cannavò e guarda spesso le serie tv, che come lui stesso ha ammesso non ne può fare a meno.

In una recente intervista al magazine Oggi, l’ex gieffino fra le tante cose dette al giornalista ha svelato una delle sue grandi fissazioni e fobie. Ad esempio, il ragazzo ha paura delle scale e mette in atto anche dei riti scaramantici per allontanare la sfortuna. “Sono fissato con il sale a tavola: devo sempre poggiarlo a tavola prima di passarlo”, ha detto il giovane confessando anche che non passa mai sotto le scale.

Andrea Zenga e il problema social

Intervistato dal periodico Oggi, l’ex gieffino Andrea Zenga ha continuato così: “Penso che la giornata parta male se non mi alzo sempre dalla stessa parte del letto”. L’ex inquilino della casa più spiata d’Italia ha parlato a lungo delle sue fobie e dei riti scaramantici che fa ogni giorno, lasciando tutti senza parole.

Nel frattempo, recentemente il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha dovuto risolvere un piccolo problema con i suoi canali social. Nello specifico, ha dovuto segnalare un account fake con la sua foto. L’ex gieffino ha passato la Festa della Repubblica all’insegna del relax rivelando di aver iniziato la giornata con un po’ di inerzia. Il motivo?

Rosalinda Cannavò impegnata col trasloco

Nel frattempo, Andrea Zenga ha fatto sapere che recentemente ha aiutato la fidanzata, Rosalinda Cannavò con il trasloco. Infatti, nonostante stanno insieme la 28enne messinese vuole uno spazio tutto suo e al momento è alle prese con gli ultimi pacchi da sistemare nel nuovo appartamento a Milano.

A quanto pare è arrivata pure sua madre dalla Sicilia per aiutarla. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ammesso però di essere abbastanza affaticata dai lavori di casa e si è sfogata con delle Stories su Instagram dicendo: “Non ce la faccio più. Mi sento un po’ affaticata, avere casa sommersa da scatoloni mi sembra di essere ritornata n un incubo”.