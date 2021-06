Isola dei Famosi, Francesca Lodo stronca Gilles Rocca: “Morivo di fame, non lo perdonerò mai”

Francesca Lodo ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi

Qualche settimana fa Francesca Lodo ha perso al televoto dovendo lasciare Playa Reunion per poi rimanere un paio di settimane sull’isola segreta con Beatrice Marchetti. Ma ad un passo dalla finale l’ex Letterina di passaparola ha dovuto salutare l’Honduras per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

La soubrette sarda, ospite nella puntata de Il Punto Z in onda mercoledì sera su Mediaset Infinity, ha parlato della dura esperienza che ha appena vissuto, lanciando anche una frecciatina velenosa a Gilles Rocca e ad Andrea Cerioli, con i quali ci sono state delle forte discussioni sull’isola.

L’ex Letterina arrabbiata con Gilles Rocca: il motivo

Ebbene sì, Francesca Lodo ha il dente avvelenato con Gilles Rocca. Infatti oltre ad essersi allontanata dall’attore romano per colpa dei suoi bruschi cambiamenti d’umore, la soubrette sarda è rimasta molto delusa per la scelta del naufrago di non gareggiare con lei con la possibilità di vincere un piatto di pasta. Infatti, il ragazzo era più che consapevole che lei aveva troppa fame. Da qual momento in poi i due a stento si sono scambiati il saluto.

Recentemente ospite a Il Punto Z, l’ex Letterina di Passaparola ha rivelato a Tommaso Zorzi: “Morivo di fame…Quando ha detto di non voler fare la prova non l’ho capita. Non lo perdonerò mai per quel gesto, Tornando indietro l’avrei nominato”. Durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2021, la Lodo ha avuto uno scontro anche con Andrea Cerioli, sostenendo che l’ex tronista sia giunto fino all’ultimo senza aver fatto nulla in Honduras.

Francesca Lodo affonda Andrea Cerioli e loda beatrice Marchetti

Ovviamente Andrea Cerioli non è rimasto a guardare, rimandando la critica al mittente e in studio la situazione si è infiammata. La soubrette sarda ha confermato a Il Punto Z di Tommaso Zorzi l’idea che è fatta sull’ex tronista di Uomini e Donne, descrivendolo come un naufrago atipico.

Mentre ha speso delle belle parole per la modella Beatrice Marchetti che è tornata insieme i naufraghi dopo settimane di solitudine che a Playa Imboscadissima e Cayo Paloma. “Si è fatta L’Isola da sola ed è stata brava. Mi aspetto che il pubblico la premi”, ha asserito l’ex Letterina di Passaparola.