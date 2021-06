Maria Teresa Ruta e Guenda Goria insieme, dopo il GF Vip passano in Rai: ecco cosa faranno

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria a Tale e Quale Show 2021: il rumor

Dopo aver vissuto una lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò potrebbero non essere gli unici ex gieffini del reality show di Alfonso Signorini a passare in Rai. Infatti, gira voce che quest’ultimi potrebbero far parte del cast di Tale e Quale Show 2021, dato che il noto portale web TvBlog ha fatto pure i nomi di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Al Momento, però, non è dato sapere se la loro partecipazione sia in coppia, proprio come hanno fatto per un certo numero di appuntamenti al GF Vip 5, oppure singolarmente. La cosa certa è che madre e figlia si sono presentate al provino sostenendolo nel migliore dei modi.

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria in coppia o singolarmente?

Infatti sul sito internet TvBlog, che è sempre aggiornato su tutto il mondo della televisione, si legge: “Nello specifico siamo in grado di dirvi che è stata vista e soprattutto sentita Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che ha partecipato all’ultima edizione del popolare programma di Canale 5 e che abbiamo visto nel corso di una puntata suonare il pianoforte insieme ad Alfonso Signorini.

Torniamo ai provinati, non solo Guenda però, ha fatto un provino anche l’inseparabile mamma, Maria Teresa Ruta, quindi potrebbe pure accadere, così come è già accaduto nel GF vip 5 che le due partecipino insieme alla nuova edizione di Tale e quale show“. Ovviamente al momento è solo u rumors e non c’è nulla di ufficiale.

Pierpaolo Pretelli parla di Tale e Quale Show

Mesi fa, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha parlato del programma musicale condotto da Carlo Conti. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha rivelato che un po’ di tempo fa ha fatto una serata da un suo amico che è Antonio Mezzancella, il vincitore di Tale e Quale Show.

“Abbiamo cantato un pezzo insieme, i fan sono impazziti e hanno iniziato a pensare a una mia partecipazione al programma. Sono uscite tutte notizie, ma non sono neanche iniziati i provini. Mi piacerebbe tanto farlo, l’ho sempre seguito come programma. Attualmente sto lavorando a un nuovo progetto musicale. Questa estate uscirà un’altra canzone che speriamo ci dia grandi soddisfazioni. Altri progetti? Io spero che non vi libererete mai di me”, ha svelato il fidanzato di Giulia Salemi.