Andrea Iannone beccato in compagnia di una bionda: ecco di chi si tratta (VIDEO)

L’estate è ormai alle porte e i gossip cominciano ad impazzare sul web in merito ai personaggi dello spettacolo. In queste ore, a tenere banco tra le pagine di cronaca rosa è il presunto flirt tra Andrea Iannone e una ragazza bionda.

Alcuni utenti del web hanno registrato dei video in cui il pilota di moto è stato avvistato in compagnia di una donna dai capelli chiari. Dopo un po’ di indagini, è spuntato anche il nome della diretta interessata.

L’avvistamento di Andrea Iannone con una bionda

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano è apparso un video in cui è inquadrato Andrea Iannone in compagnia di una bionda. I due sono seduti dinanzi un tavolino di un bar e sorseggiano qualcosa da bere chiacchierando amabilmente. Nella clip in questione, poi, si vede che la ragazza incrocia lo sguardo con quello della videocamera, pertanto, l’utente che ha registrato il video ha dovuto abbassare l’inquadratura.

Poco dopo, però, i due protagonisti di questo gossip si sono allontanati dal bar e sono andati via insieme. In tale occasione, il paparazzo occasionale è riuscito a strappare un altro video alla coppia in questione. Dalle immagini è emerso che i due si sono allontanati l’uno vicino all’altra. Lui era più avanti di un passo e lei lo seguiva. I due, poi, hanno voltato l’angolo e sono spariti. Successivamente, sono emerse altre indiscrezioni in merito a chi potrebbe essere la donna del mistero. (Continua dopo il video)

Ecco chi è la donna del mistero

La bionda con cui è stato avvistato Andrea Iannone pare sia una modella catanese che, attualmente, vive a Milano anche per questioni professionali. Il suo nome è Fanny Egle Montalto. Al momento, però, nessuno dei due si è sbilanciato sulla vicenda. Lei è abbastanza lontana dal mondo dello showbiz, ma anche lui non è da meno. In particolare, infatti, Andrea ha sempre cercato di allontanarsi dai riflettori.

Quando si è trovato coinvolto al centro di gossip ha fatto sempre di tutto per distogliere l’attenzione. Il suo account di Instagram, pertanto, è completamente blindato. Difficilmente dal suo profilo si riescono ad ottenere delle informazioni interessanti per quanto riguarda la sfera privata. Al momento, dunque, queste sono le uniche informazioni trapelate. Non ci resta che attendere per vedere se emerge qualche altra informazione in merito.