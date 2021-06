Giacomo e Martina, confessioni bollenti su Instagram: “Durante un’esterna ho avuto un’erezione…” (VIDEO)

Ieri, Giacomo e Martina hanno dato luogo ad una diretta su Instagram insieme ad Alessio e Samantha. I quattro ex protagonisti di Uomini e Donne si sono divertiti a chiacchierare e a rispondere alle domande più imbarazzanti dei fan.

Tra di esse ce n’è stata una in particolare che ha fatto sorridere sia i partecipanti alla diretta sia gli spettatori. Nel dettaglio, pare che durante una delle tante esterne tra Czerny e la Grado ci sia stato un inconveniente osé.

L’imprevisto osé in esterna tra Giacomo e Martina

Giacomo e Martina si sono lasciati andare su Instagram ed hanno fatto delle confessioni alquanto piccanti. Alessio si è improvvisato mattatore della diretta ed ha cominciato a leggere alcune domande racimolate sui social in questi giorni. Un utente in particolare ha chiesto alla coppia se, durante qualche esterna, gli sia mai capitato di avere dei “problemi fisici” tali da impedire il proseguimento dell’incontro. Ebbene, stando a quanto è emerso, un evento in particolare c’è stato.

L’esterna in questione è stata quella in cui lui le organizzò una cena con la pizza. In tale occasione i due stettero così bene al punto che scattò il loro primo bacio. Dopo essersi scambiati le effusioni romantiche, a telecamere spente considerando le norme anti-covid vigenti, l’ex tronista fu costretto ad interrompere il loro incontro. Nello specifico, chiese alla ragazza di andare via da sola in quanto lui non poteva alzarsi.

Altre confessioni su Instagram

Il motivo del suo impedimento risiedette nel fatto che Giacomo ebbe un momento di eccitazione a seguito del quale si dovette prendere un momento per calmarsi. La confessione piccante ha generato molta ilarità, ma non è affatto finita qui. Nel corso della diretta, poi, Giacomo e Martina hanno rivelato ai fan di Instagram quale sia la parte del corpo che maggiormente attrae l’uno e l’altra. In merito a questo argomento, la dama si è limitata a dire che nel complesso reputa l’ex tronista un gran “tocco di gnocco”.

Tale frase è stata ripetuta più volte anche durante le puntate del programma. Per quanto riguarda lui, invece, Giacomo è entrato più nello specifico ed ha rivelato di apprezzare moltissimo il lato b di Martina. A tal proposito, ha raccontato un aneddoto. In occasione di una partita importante del Milan, il giovane ha ammesso di non essere riuscito a concentrarsi sul match in quanto la sua fidanzata continuava a ronzargli attorno in slip.