Lorella Cuccarini incerta per la domenica di Canale 5. Dagospia tuona: “Puzza di flop da lontano”

Lorella Cuccarini alla domenica pomeriggio di Canale 5?

Da settimane i vertici Mediaset stanno lavorando per metter su un programma televisivo in onda la domenica pomeriggio in gradi di contrastare la storica Domenica In di Mara Venier. Dopo anni nelle mani di Barbara D’Urso, dal prossimo autunno quella fascia oraria del giorno festivo potrebbe essere affidata a Lorella Cuccarini.

Ma al momento si tratta solo di indiscrezioni e ad oggi non c’è nessuna conferma da ambo le parte. Ma nelle ultime ore è arrivata una bordata da parte del portale Dagospia. Di cosa si tratta?

L’affondo di Dagospia

Attraverso un editoriale pubblicato nella giornata di giovedì dal giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia, però, è venuto a galla che Lorella Cuccarini non avrebbe ancora accettato la proposta di Mediaset. Infatti, la professoressa di danza di Amici, in poche parole, vorrebbe fare una trasmissione televisiva sulla scia di tre successi del passato. Ad esempio, il quiz di Mike Bongiorno, Campanile di Sera, andato in onda nel triennio dei primi Anni Sessanta.

Ma anche La Domenica del Villaggio di Davide Mengacci, oppure Scene da un matrimonio sempre condotto dal padre di Rudy Zerbi. “Lorella Cuccarini non ha ancora accettato. I programmi puzzano in effetti di naftalina e flop da lontano. Sono in arrivo sorprese o si punta a un anno di purgatorio prima di una vera rivoluzione nel 2022 con volti di peso?“, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Elisa Isoardi nella fascia 17:00 – 18:00? L’ipotesi

Qualche settimana fa si era parlato anche di un programma simile a Melaverde. “Ricordate la Domenica del Villaggio condotta da Davide Mengacci? E sicuramente conoscete Melaverde in onda ogni domenica a mezzogiorno. Sembrano proprio loro i punti di partenza per costruire la nuova domenica di Canale 5“, si legge su Dagospia.

Sempre il giornalista Giuseppe Candela ha confessato che ancora non si conosce la durata del nuovo format che vorrebbero affidare a Lorella Cuccarini e dunque, si fa avanti esclusa l’ipotesi di una nuova fascia delle 17:00 – 18:00, affidata all’ex naufraga Elisa Isoardi in contemporanea al programma domenicale di Francesca Fialdini, Da noi…A ruota libera, leader in quell’orario.