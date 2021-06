Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia sbotta sui naufraghi: “Non voglio vederli mai più” (FOTO)

Emanuela Tittocchia contro alcuni naufraghi

Una delle naufraghe della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è stata Emanuela Tittocchia, attrice di fiction ed opinionista televisiva. Dopo la recente ospitata di Mattino 5 di Federica Panicucci, la donna è tornata attiva sui suoi canali social.

L’ex fidanzata di Biagio D’Anelli, attraverso un post condiviso su Instagram ha lanciato una frecciata velenosa ad alcuni concorrenti del reality show di Canale 5 ancora in gioco. Nello specifico, la Tittocchia ha scritto: “Mi sono affezionata ad alcune persone, altre non voglio vederle mai più”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

L’ex gieffina e il post al vetriolo su Instagram

Nonostante la sua permanenza in Honduras è stata breve, poco meno di un mese, Emanuela Tittocchia si è fatta notare dal pubblico de L’Isola dei Famosi 15. Infatti, attraverso il suo carattere fumantino ha dato dimostrazione di essere una donna che non ha peli sulla lingua. In attesa della finalissima prevista per lunedì 7 giugno 2021, l’attrice di Centovetrine tramite i suoi canali social esprime i suoi giudizi sugli ex compagni d’avventura e sulla dinamica del gioco.

Nella giornata di giovedì, con un post condiviso su Instagram, l’ex naufraga parlando dei suoi ultimi giorni trascorsi a Playa Reunion ha fatto una confessione: “Ho capito tante cose”. A questo punto la soubrette ed ex di Biagio D’Anelli dopo aver sottolineato di non voler rivedere alcuni concorrenti del reality show di Canale 5, ha aggiunto: “Manco in cartolina”.

Emanuela Tittocchia spera che L’Isola dei Famosi 15 la vinca Matteo Diamante

Dopo il suo ritorno in Italia, Emanuela Tittocchia ha accettato immediatamente l’invito di Federica Panicucci. Infatti, in occasione della Festa della Repubblica a Mattino 5 si è parlato della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. In quell’occasione, l’ex naufraga in collegamento e visibilmente abbronzata ha detto: “Che bello poter commentare avendo vissuto le emozioni sull’isola”.

Prima di concludere, l’attrice riferendosi alla finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi ha concluso alla seguente maniera: “Chi spero vinca? Lo sanno anche i muri”. Naturalmente la donna si è riferita al fatto di aver già detto chi secondo il suo modesto parere dovrebbe vincere la finale del programma Mediaset. “Spero tantissimo che vinca Matteo Diamante”, ha concluso la showgirl.