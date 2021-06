Uomini e Donne, Alessio e Samantha festeggiano un mese, lui le fa un regalo, ma lei rimane male (VIDEO)

Il 2 giugno Samantha e Alessio hanno festeggiato il loro primo mese da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne. Per l’occasione, allora, il ragazzo ha voluto fare un regalo alla sua metà, peccato però, che il pensiero non sia stato molto gradito.

La Curcio era molto in fibrillazione per la sorpresa, pertanto, non vedeva l’ora che il pacco le venisse recapitato a casa. Ebbene, quando questo è accaduto, la dama si è trovata dinanzi un’amara scoperta.

La delusione di Samantha per il regalo di Alessio

Alessio e Samantha hanno appena festeggiato il loro primo mese di fidanzamento una volta usciti da Uomini e Donne. I due sembrano davvero affiatati e molto innamorati. Ne sono una dimostrazione i tanti video e messaggi che, solitamente, condividono. Ad ogni modo, in occasione del loro primo mese insieme, l’ex corteggiatore ha voluto fare un regalo alla sua compagna. Lei lo ha annunciato in una diretta Instagram fatta ieri sera e il pensiero di Alessio è giunto a destinazione questa mattina.

Attraverso una spedizione Amazon, Samantha ha ricevuto il suo primo regalo. Con estremo entusiasmo ha scartato il pacco, ma si è trovata dinanzi una sorpresa inattesa. Nel dettaglio, infatti, Alessio le ha comprato il manico per poter lavare in modo più agevole i piatti. Dinanzi la scoperta, la dama è rimasta profondamente delusa. Allo stesso tempo, però, ha voluto sdrammatizzare la cosa ed ha fatto qualche battuta. (Continua dopo il video)

Un mese insieme dopo Uomini e Donne

In particolare ha detto di non essere mai stata una ragazza troppo esigente e di non aver preteso mai dai suoi fidanzati regali costosi. A quanto pare, Alessio deve aver preso alla lettera questa cosa, pertanto, ha preferito optare per un regalo molto utile, ma poco pretenzioso. Ad ogni modo, al di là di questo piccolo intoppo, la storia tra Samantha e Alessio sta procedendo a gonfie vele dopo Uomini e Donne.

Per farsi perdonare per il regalo di poco valore, infatti, il ragazzo ha deciso di realizzare anche un video volto a catturare i momenti più belli del loro percorso insieme. A tal proposito, il giovane ha voluto lasciare anche una dedica in cui ha detto di essere felicissimo per l’esperienza vissuta all’interno dello studio di Maria De Filippi. In questo periodo ha vissuto tante emozioni a contrasto che, però, lo hanno portato dov’è adesso.