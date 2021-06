SOS zanzare: quali sono i rimedi che funzionano per davvero?

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature stanno ricominciando a tornare anche loro: le famigerate zanzare, vero e proprio tormento per moltissime persone. Questi fastidiosissimi insetti possono creare davvero tanti problemi, perché una loro puntura non provoca solo prurito ma può rivelarsi, in alcuni casi, molto pericolosa. Trovare dei rimedi che siano realmente efficaci è diventato piuttosto complicato, perché al giorno d’oggi di soluzioni che promettono miracoli ne vengono propinate moltissime. Poche di queste però si dimostrano effettivamente utili.

Ecopest: il dispositivo anti-zanzare a doppia tecnologia

Per tenere lontane le zanzare dagli ambienti domestici, Ecopest sembra essere il miglior dispositivo elettronico del momento perché efficace e al tempo stesso non dannoso per la salute. Le classiche piastrine infatti rilasciano nell’aria sostanze che alla lunga possono creare numerosi problemi e che di certo non dovrebbero essere respirate in modo continuativo dagli esseri umani. Ecopest invece è un dispositivo che sfrutta una doppia tecnologia: ad interferenza magnetica ed emissione di frequenze ad ultrasuoni. Lo si inserisce in una qualsiasi presa elettrica e non ci si deve preoccupare più di nulla, perché le zanzare e gli altri insetti sono decisamente infastiditi da questo dispositivo, che invece per le persone e gli animali domestici è del tutto innocuo.

Il raggio d’azione di Ecopest è di 250 metri quadrati, dunque è possibile tenere le zanzare lontane dalla propria casa senza problemi, per una maggior serenità di tutta la famiglia.

Zanzariera magnetica: facile da installare per una casa protetta

Per proteggere gli ambienti domestici dagli insetti, anche la zanzariera si è sempre dimostrata un’ottima alleata. Il problema di molti tuttavia è che non sempre risulta possibile installarne una classica su tutte le finestre, senza considerare il fatto che i costi sono spesso molto elevati per le strutture fisse di una certa qualità. Oggi però c’è una soluzione altrettanto efficace ma molto più semplice e versatile da installare: la zanzariera magnetica. Adatta per qualsiasi tipo di porta, Schiaccia Stop si fissa in modo semplicissimo e non ci si deve preoccupare nemmeno dei propri animali domestici o dei bambini perché la si può spostare con estrema facilità.

Ecopest Watch: per proteggersi dalle zanzare anche fuori casa

Come proteggersi dalla zanzare in qualsiasi momento, anche quando ci si trova fuori casa? Le soluzioni che abbiamo visto sono pensate per evitare che gli insetti entrino negli ambienti domestici, ma esiste un dispositivo utile anche in altre occasioni e si tratta di Ecopest Watch. Anche in questo caso l’effetto repellente è garantito dalla tecnologia ad ultrasuoni ma questo è un bracciale, che si indossa al polso e si può portare sempre con sé. Un dispositivo davvero eccezionale, che permette di proteggersi dalle zanzare senza rinunciare alla libertà di stare all’aria aperta durante l’estate.