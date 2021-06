Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti affonda gli altri naufraghi: “Troppo mosci”

Beatrice Marchetti considera mosci i suoi compagni d’avventura

Chi ha seguito tutta la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che la naufraga d’eccezione è Beatrice Marchetti. La modella infatti, dopo l’eliminazione ha trascorso diverse settimane prima da sola a Palya Imboscada e successivamente l’hanno raggiunta Francesca Lodo e subito dopo Roberto Ciufoli. Un’impresa che le è stata ripagata con l’arrivo alla finalissima del reality show di Canale 5.

Per tale ragione lunedì scorso dopo una serie di televoti la padrona di casa Ilary Blasi le ha comunicato che la possibilità di riunirsi con il resto dei finalisti. Ma dopo pochi giorni di convivenza con quest’ultimi Beatrice non ha fatto mistero che i concorrenti rimasti in gara sono abbastanza mosci. “Vederli così scarichi non può far altro che deprimermi…”, ha detto la modella. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto Beatrice su take esperienza irripetibile.

La modella carica gli altri naufraghi in vista della finale

Nonostante tutti i finalisti de L’Isola dei Famosi 2021 si sono persi d’animo perché sono stanchi di questa esperienza, Beatrice Marchetti continua ad essere abbastanza motivata, Infatti, la modella ha fatto un discorso ai suoi compagni d’avventura dando loro la scossa necessaria per vivere più serenamente questi ultimi giorni in Honduras in attesa di tornare in Italia.

“Devo assolutamente riuscire a tirare fuori quell’energia che mi ha contraddistinto fino a questo momento…Ce la farò…”, ha detto la giovane. Ad un certo punto tutti hanno trovato la felicità e il sorriso perché l’ex Pupo Matteo Diamante ha trovato un cocco, quindi qualcosa da mangiare.

Beatrice Marchetti e la sua esperienza in solitudine all’Isola 15

Subito dopo, in un confessionale, la modella Beatrice Marchetti ha ripercorso la sua esperienza in solitudine a L’Isola dei Famosi 15. Durante il racconto la ragazza non ha fatto mistero che in queste settimane di solitudine ha finalmente ritrovata sé stessa e ora sta molto bene.

“La mia più grande vittoria in questa Isola è quando sono finalmente riuscita a trovare la vera me stessa…”, ha concluso la naufraga che dopo la reunion di lunedì scorso, ossia la semifinale, si è ricreduta sullo Youtuber Awed.