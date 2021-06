Mercedesz Henger lascia per sempre Lucas Peracchi sui social, lui reagisce spiazzato (VIDEO)

La storia d’amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger era in bilico ha un bel po’ di tempo. Ad ogni modo, dopo svariati tira e molla, pare che ormai la notizia sia alquanto ufficiale.

L’annuncio è stato dato dalla figlia di Eva sui social, lasciando letteralmente spiazzato il ragazzo. Quest’ultimo, infatti, ha reagito con un video nel quale ha spiegato di aver appreso attraverso Instagram di essere single. Scopriamo tutto nel dettaglio.

L’annuncio di Mercedesz Henger

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono ufficialmente lasciati. Un po’ di settimane fa i due avevano dichiarato di essere in crisi. La dama era andata anche in studio da Barbara D’Urso per raccontare dei suoi problemi di coppia. Ad ogni modo, all’epoca la situazione sembrava ancora piuttosto incerta. Adesso, invece, pare sia stato messo un punto definitivo alla cosa. La figlia di Eva Henger ha risposto ad alcune domande dei fan. Tra di esse ce n’è stata una in particolare riferita alla sua vita sentimentale.

La protagonista ha detto di essere tornata single in quanto con Lucas è finita. In seguito, poi, ha aggiunto che le motivazioni sono sempre le stesse annunciate già nel salotto di Lady Cologno. Purtroppo, malgrado l’averci provato, pare proprio che i due siano incompatibili sotto certi punti di vista. Per tale motivo, hanno deciso di chiudere per sempre. (Continua dopo la foto)

La replica di Lucas Peracchi

Nel rispondere alla domanda, poi, Mercedesz, Henger ha anche aggiunto che quella con Lucas Peracchi sia stata un’avventura meravigliosa, ma che purtroppo è giunta al termine. Dopo aver fatto questo annuncio, non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato. Lucas, infatti, ha detto di essere rimasto basito nell’apprendere di essere tornato single. Ad ogni modo, non può fare a meno di prendere atto della cosa e accettarla.

Nel video in questione, dunque, il giovane è sembrato apprendere solo attraverso i social circa la decisione di Mercedesz. A quanto pare, tra i due le cose erano ancora in “forse”, ma poi la figlia di Eva ha preso la decisione di troncare. Lucas ha voluto concludere il suo intervento dicendo che la vita va avanti e se ne farà una ragione. A suo avviso, le cose importanti e serie sono altre, pertanto, si lascerà scivolare addosso questa notizia.