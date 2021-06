Mediaset fa fuori Alessia Marcuzzi da Le Iene Show e Temptation Island? I dettagli

Alessia Marcuzzi fuori da Le Iene Show? L’indiscrezione

Ebbene sì, dopo un paio di edizioni Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, conduttori de Le Iene Show, sono ancora incerti sul loro destino lavorativo. Lo scorso martedì su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione televisiva e al momento non si sa se la coppia di conduttori sarà riconfermata per il prossimo autunno.

“Non so ancora niente. Dovete chiedere a Davide Parenti se io e Nicola siamo troppo vecchi o possiamo ancora recitare la nostra parte”, sono queste le dichiarazioni fatte dalla Pinella rivolgendosi ai suoi numerosi follower. Infatti, su Instagram in tanti le hanno chiesto perché il suo nome non compare più nelle due trasmissioni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo all’artista capitolina.

La Pinella non condurrà Temptation Island

La risposta di Alessia Marcuzzi data su Instagram di certo non è rassicurante, ma la professionista romana, che per anni è sta alla guida del Grande Fratello, è sempre stata molto ironica. Dunque la sua replica ai seguaci potrebbe essere una provocazione e nulla di più.

Resta il fatto, comunque, la sua conduzione a Le Iene Show anche per la stagione televisiva 2021/2022. Confermata, invece, la cancellazione di Temptation Island per lei. Infatti, a fine mese sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda una sola versione del reality show dei sentimenti prodotta da Maria De Filippi e condotta da Filippo Bisciglia.

Futuro incerto per Alessia Marcuzzi: ancora in tv o cambia tutto?

Il futuro di Alessia Marcuzzi sul piccolo schermo sembra sia ancora del tutto incerto. La professionista capitolina, infatti, recentemente ha confessato di non essere ancora sicura su cosa voglia fare nei prossimi mesi in televisione.

“Programmi di salute no. Non sono ipocondriaca e quindi non voglio sapere e non voglio vedere nulla. Un quiz no. Sono sicura che sbaglierei tutto. Un programma di sport neanche. Io non capisco nulla di calcio o altro, mi piace solo il nuoto“, ha ammesso l’ex compagna di Francesco Facchinetti. Quest’ultima è pronta ad una svolta professionale? Staremo a vedere cosa accadrà subito dopo quest’estate che sta per iniziare.