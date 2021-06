Segnalazione su Temptation Island 2021: “Una nuova tentatrice sarebbe già fidanzata”

Segnalazione su Temptation Island 2021

Ancora l’edizione 2021 di Temptation Island non è ancora iniziata e già sul web iniziano a circolare le prime segnalazioni su alcuni protagonisti del reality show dei sentimenti. Il programma dovrebbe andare in onda su Canale 5 a fine mese ma già le coppie e il conduttore Filippo Bisciglia sono pronte per le registrazioni che avranno inizio il prossimo 7 giugno.

Nelle ultime ore, però, sta creando una serie di polemiche la segnalazione riportata dall’influencer Deianira Marzano,. Ques’tultima, infatti, ha fatto sapere che una delle tentatrici a dire il vero sarebbe già impegnata sentimentalmente e dunque starebbe prendendo in giro la produzione.

Deianira Marzano smaschera una futura tentatrice

Come ogni stagione anche quest’anno oltre alle sei coppie in gara ci saranno anche una sfilza di tentatori e tentatrici che metteranno in discussione la stabilità emotiva dei partecipanti. La regola dei tentatori è quella di essere single e di conseguenza non avere nessuna storia d’amore in corso.

Tuttavia, stando alla segnalazione che Deianira Marzano ha fatto sul suo profilo Instagram, una di esse starebbe prendendo in giro la produzione di Temptation Island. Il motivo? Una ragazza di Torino sarebbe fidanzata già da tempo con un ragazzo e non avrebbe rispettato nemmeno le due settimane di quarantena obbligatorie che si dovrebbero fare a causa della pandemia.

La tentatrice cancella le prove per partecipare a Temptation Island?

Ad avvalorare la tesi di Deianira Marzano ci sarebbe anche una prova. Si tratta di uno scatto che il ragazzo della tentatrice in questione avrebbe condiviso alcuni giorni fa sul suo account Instagram, prima che lei partisse per raggiungere la Capitale. Per poi partire per la Sardegna e realizzare le registrazioni di Temptation Island 2021. Ma i colpi di scena non sono terminati qui, infatti pare che la tentatrice e il suo fidanzato, recentemente, abbiano eliminato dai loro social ogni foto e video che possa ricondurre alla loro relazione sentimentale.

Inoltre, il ragazzo su un post ha scritto: “Le foto sono ricordi che peggiorano per quello non voglio fotografare”. In questo modo ha fatto intendere che tra lui e la torinese sarebbe finito tutto nel giorni di pochi giorni. Fatalità oppure tutto organizzato? Staremo a vedere.