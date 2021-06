Ida Platano e Roberta Di Padua si incontrano per parlare, nel frattempo Riccardo sparisce

Una volta giunto al termine Uomini e Donne, Ida Platano e Roberta Di Padua hanno deciso di incontrarsi da sole per parlare delle ultime dinamiche. Nello specifico, le due protagoniste si sono date appuntamento in aeroporto e il dibattito è stato incentrato anche su Riccardo.

Da rivali giurate, le due protagoniste pare abbiano trovato dei punti di incontro, al punto da diventare quasi amiche. A destare un po’ di scompiglio, però, nel frattempo è proprio Guarnieri, il quale pare sia completamente sparito dalla circolazione.

L’incontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Il triangolo amoroso tra Ida Platano, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri continua a regalare dei gossip anche adesso che il programma è giunto al termine. In queste ore, infatti, pare che le due dame abbiano deciso di incontrarsi da sole per discutere di alcune vicende. A volere fortemente questo incontro pare sia stata la parrucchiera. Le due si sono date appuntamento in aeroporto, in quanto Roberta stava tornando da una piccola vacanza al mare.

Al termine del dibattito, poi, la Di Padua ha commentato l’accaduto in un’intervista ed ha spiegato cosa si sono dette. Le protagoniste hanno parlato, chiaramente, di Riccardo ed hanno fatto luce su diverse dinamiche che si sono verificate in studio. Roberta ha ammesso di aver compreso molto la sua interlocutrice e di essersi trovata d’accordo con lei su molti punti.

La fuga di Riccardo Guarnieri

Parlare, inoltre, è servito anche alla Di Padua a vedere con maggiore chiarezza il suo sentimento per il Guarnieri. Prima dell’incontro, infatti, la dama avrebbe voluto chiamarlo in quanto sentiva la sua mancanza. Chiacchierare amabilmente con l’ex dell’uomo, però, le è servito a ragionare un po’ di più e a comprendere di essere assolutamente serena così com’è. Nel frattempo, però, se Ida Platano e Roberta Di Padua si sono incontrate, Riccardo si è dileguato.

Il cavaliere, infatti, da quando è finito il programma è letteralmente sparito dai social e non solo. A quanto pare, sembra che Guarnieri si sia anche rifiutato di rilasciare un’intervista al magazine del programma come, invece, hanno sempre fatto le sue due ex compagne. Probabilmente, dunque, il protagonista non vuole avere più nulla a che vedere con i gossip e, soprattutto con questi continui litigi. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.