Uomini e Donne, Giacomo Czerny su Martina: “E’ un po’ maniaca…”

Giacomo Czerny meravigliato da Martina Grado: il motivo

Sono trascorse un paio di settimane da quando Giacomo Czerny al Trono classico di Uomini e Donne ha scelto la corteggiatrice Martina Grado, a discapito di Carolina. Una volta usciti dal dating show di Maria De Filippi il 25enne che ha accettato la proposta di lavoro della conduttrice, e la sua dolce metà stanno vivendo la loro storia d’amore. Al momento va tutto bene anche se recentemente c’è stato un piccolo screzio durante una diretta Instagram dovuto a Temptation Island.

Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine è contenuta un’intervista all’ex tronista che si è detto molto stupito di Martina. Il motivo? “E’ un po’ maniaca del controllo, molto precisa, ma è anche molto romantica. Mi porta la colazione a letto, mi scrive dei messaggi all’improvviso”, ha confidato il videomaker ligure.

La coppia al settimo cielo

Senza ombra di dubbio, visto che ora la situazione della pandemia è migliorata, Giacomo Czerny e Martina Grado trascorreranno un’estate 2021 all’insegna dell’amore e del divertimento. Infatti, i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne, oltre ad essere belli e giovani sono molto innamorati.

Nel corso dell’intervista di coppia realizzata per il magazine del dating show di Maria De Filippi, l’ex corteggiatrice riguardo il suo fidanzato, ha confidato: “Riesce a farmi sentire meno sbagliata e mi fa sentire bella e desiderata”. I poche parole la loro relazione sentimentale va a gonfie vele.

Martina Grado è molto gelosa di Giacomo Czerny

E’ evidente che la più romantica della coppia è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Martina Grado. Tuttavia, nella recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine è emerso che la ragazza è anche la più gelosa. “Provo gelosia anche senza motivi, ma non glielo dico”, ha fatto sapere la giovane. Nonostante tutto, al momento Giacomo Czerny non ha dato la possibilità alla sua dolce metà di mettere in atto questa sua gelosia.

Anche se nella live Instagram citata prima Martina si era arrabbiata col 25enne ligure per aver fatto degli apprezzamenti fisici a delle ipotetiche tentatrici di Temptation Island. Infine, i due hanno svelato che insieme all’ex tronista Samantha Curcio e alla sua scelta Alessio Cenniccola realizzeranno un viaggio estivo.