Gianni Sperti su tutte le furie su Instagram: “Non mi sono fatto un ritocchino”

Gianni Sperti perde le staffe su Instagram: il motivo

Chi segue Gianni Sperti sui social sa perfettamente che è particolarmente attivo tutto l’anno, ma in questo periodo, libero dagli impegni professionali con Uomini e Donne, lo è ancora di più. Infatti, in questi giorni lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi posta spesso Stories che realizza in palestra durante gli allenamenti, oppure mentre cucina. Recentemente il collega di Tina Cipollari ha pubblicato un selfi e nel giro di poche ore si è sollevato un polverone di polemiche.

Per quale ragione? In molti lo hanno accusato di avere un’espressione facciale differente rispetto ad uno scatto condiviso giorni prima, insinuando che sia si fatto dei ritocchini estetici. Visto l’insistenza dei follower, l’uomo si è visto costretto a mettere un post smentendo categoricamente queste insinuazioni. “Non avendo le siringhe portatili è impossibile che io abbia fatto un ritocchino tra uno scatto e l’altro…”, ha scritto l’ex ballerino pugliese.

L’opinionista nega di aver fatto ultimamente dei ritocchini esteti

Sempre nella medesima Storia di Instagram, dopo aver smentito di essersi rivolto ad un chirurgo per farsi un ritocchino al viso, Gianni Sperti si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. nello specifico, lo storico opinionista di Uomini e Donne ha lanciato una frecciatina velenosa a tutti i suoi haters che quotidianamente lo bersagliano sui social.

Il collega di Tina Cipollari ha confessato di poter capire che possa non piacere in tutte le foto, ma ha anche aggiunto di trovare queste polemiche totalmente senza senso. “In quella foto ho un’espressione diversa dalle altre che a me piace…Posso pure capire che ad alcuni possa non piacere, ma anche meno grazie…”, ha asserito l’ex marito di Paola Barale.

Gianni Sperti fa una precisazione ai leoni da tastiera

Ma non è finita qui, Sempre nella stessa Storia di Instagram Gianni Sperti ha voluto fare una precisazione a tutti coloro che lo seguono. Ha fatto sapere a tutti questi detrattori che nella sua vita non ha mai negato di essere ricorso alla chirurgia estetica, ma in questo caso hanno preso una grossa cantonata.

“Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino…Ora spero riusciate a dormire sonni tranquilli…”, ha concluso l’opinionista di Uomini e Donne che giorni fa in studio ha avuto un forte diverbio con Armando Incarnato.