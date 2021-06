Serena Enardu condivide dettagli intimi sotto la doccia, sul web è caos: “Dobbiamo sentire questi particolari…” (VIDEO)

Serena Enardu è finita nuovamente al centro di una bufera mediatica in quanto ha deciso di condividere con i fan alcuni dettagli particolarmente intimi. Alcuni utenti hanno reputato il comportamento della giovane davvero eccessivo.

Malgrado ci troviamo nel 2021, per molti, certi argomenti dovrebbero comunque essere omessi quando si parla a migliaia di follower. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto e cosa ha detto di così privato l0’influencer.

I dettagli intimi di Serena Enardu

I social sono un potente mezzo di divulgazione e spesso ci si dimentica che si è seguiti e visti da moltissime persone, di sesso e età differenti. Serena Enardu, ad esempio, credeva di fare una semplice chiacchierata con le amiche al punto che ha condiviso dei dettagli piuttosto intimi. Ogni donna sa bene che, ad un certo punto del mese, si è costretti ad affrontare l’arrivo del ciclo mestruale. Ebbene, Serena ha voluto condividere con tutti alcuni particolari di questa condizione.

Già questa mattina, la dama si è mostrata piuttosto insofferente in quanto ha detto di sentirsi gonfia e dolorante. Malgrado questo, però, si è voluta allenare ugualmente. Al termine degli esercizi, poi, si è mostrata allo specchio ed ha sfoggiato un pancino alquanto sospetto, dovuto proprio allo stato in cui si trova. Successivamente, poi, la protagonista ha svelato di doversi fare una doccia. (Continua dopo il video)

La polemica sul web

Dopo aver rivelato questo dettaglio, però, ha detto che quando si trova in quella specifica fase del mese, anche dopo la doccia continua a sentirsi comunque poco pulita. Le donne saranno sicuramente in grado di comprendere il perché. Per tale ragione, alcuni utenti hanno sbottato sui social reputando il comportamento della dama davvero improponibile. Deianira Marzano, ad esempio, si è scagliata contro Serena Enardu e l’ha accusata di aver rivelato davvero dettagli troppo intimi.

Anche se ci troviamo nel 2021, dunque, per molti alcuni argomenti restano ancora una sorta di tabù. Per il momento, però, Serena non ha ancora replicato alle accuse. Considerando il suo carattere irruento e poco incline ad eludere le polemiche, però, non è affatto da escludere che, molto presto, possa rispondere a tutti coloro che la stanno etichettando come scurrile e poco rispettosa della sensibilità di alcune persone. Non ci resta che attendere per scoprire in che modo si evolverà la vicenda.