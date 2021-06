Andrea Zelletta è deluso da Pierpaolo Pretelli: “Non credo di aver sbagliato nei suoi confronti”

Amicizia finita tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli?

Chi ha seguito tutta la quinta edizione del grande Fratello Vip sa perfettamente che l’ex tronista Andrea Zelletta e l’ex Velino Pierpaolo Pretelli hanno stretto un bel legame all’interno della casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni di permanenza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, i due gieffini si sono improvvisamente allontanati e le cose non sono cambiate nemmeno una volta fuori il contesto televisivo.

Per quale motivo? Il fidanzato di Natalia Paragoni un paio di mesi fa ha confessato di non sentire più il fidanzato di Giulia Salemi. Nella giornata di venerdì, ospite a Casa Chi ‘Croccantino’ ha spiegato che dal 30enne lucano si aspettava almeno una chiamata.

L’ex tronista di Uomini e Donne ospite a Casa Chi

Ospite a Casa Chi, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta è tornato a parlare del suo rapporto ormai raffreddato con l’ex Velino di Striscia la Notizia. Il fidanzato di Natalia paragoni sembra essere particolarmente deluso del suo comportamento.

“Non ci siamo più sentiti, ti dico la verità. L’ho visto l’ultima volta a Verissimo mesi fa. Questa è la verità e mi dispiace dirlo. Ha fatto delle dichiarazioni che ha detto che era deluso da miei atteggiamenti. Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti. Sicuramente ci vedremo e parleremo in maniera tranquilla, è una persona matura. Abbiamo caratteri tranquilli e sembravamo simili. Io sono super aperto a chiarire queste cose che sono state fraintese. Mi dispiace, sei mesi sono stati lunghi, siamo stati tanto vicino. Potremmo dire quello che non ci è piaciuto“, ha fatto sapere l’ex gieffino.

Andrea Zelletta replica ad Akash Kumar

Qualche settimana fa Akash Kumar, uscito da L’Isola dei famosi 2021 ha lanciato una frecciatina velenosa ad Andrea Zelletta. A distanza di tempo, approfittando della sua ospitata a Casa Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha voluto replicare al modello di origini indiane.

“Litigato con lui? Non mi risulta. Lui cos’è che ha detto? Che non faccio davvero il modello. Io faccio parlare i fatti, ho fatto sfilate per Armani e Dolce e Gabbana, non mi interessa stare a rispondere. Ho fatto la mia carriera da modello, ma non voglio mica sbandierarla sempre. Mi sono divertito, ho fatto quel lavoro per 5 anni e va bene così. Lui è bello, fa il modello, sono felice per lui, spero diventi un top model. Lui ha nell’indole di punzecchiare. Che faccia il vero modello invece di stare a lanciare frecciatine“, ha detto l’ex tronista di U&D.