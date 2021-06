Maria Tona confessa un segreto e il vero motivo per cui ha lasciato Uomini e Donne

Maria Tona rompe il silenzio e svela tutta la verità

Qualche settimana fa, dopo la sua improvvisa uscita dal Trono over Maria Tona si è sfogata parlando della sua esperienza a Uomini e Donne. In quell’occasione l’ex dama ha promesso a tutti coloro che la seguono sui social che avrebbe confessato la vera ragione che l’ha spinta a dire addio al dating show di Maria De Filippi. La donna aveva anche detto che avrebbe svelato un segreto e così ha fatto.

In una recente intervista rilasciata al portale web PiùDonna, Maria ha confessato di essere stata depressa a causa della rottura con un fidanzato molto più giovane di lei. L’ex protagonista del parterre senior aveva paura a dire la verità, soprattutto visto come è stata attaccata Gemma Galgani per essere uscita con un 26enne.

L’ex dama svela perché ha lasciato Uomini e Donne

Intervistata da PiùDonna, l’ex dama del Trono over Maria Tona ha confidato al pubblico una cosa fondamentale che l’ha accompagnata per tutto il periodo di Uomini e Donne ma che non è mai riuscita a confessare, precisando che la redazione sa tutto. Lei è entrata nel programma con una grande depressione dovuta alla fine di una storia importante con un ragazzo molto più giovane di lei. Ero condizionata completamente da questa storia. Ha tentato in tutti i modi di fare un percorso e devo dire che il programma l’ha aiutata tantissimo a superare il dolore.

“Durante la mia esperienza a Uomini e Donne non ero lucida, anzi mi sentivo molto confusa. Forse il problema più grande è stata la vergogna nel dichiarare questo amore per una persona che aveva 19 anni meno di me. Mi sentivo giudicata perché avevo paura di essere attaccata come Gemma, che ha avuto filo da torcere a causa delle sue relazioni con uomini più giovani. Io ho tentato di dirlo, ho tentato di uscire anche con i più grandi ma dopo le varie delusioni ho capito che dovevo abbandonare Uomini e Donne”, ha detto la donna.

Lo sfogo di Maria Tona

L’intervista di Maria Tona e PiùDonna è continuata dicendo che a questo tipo di programma si può partecipare quando si ha una predisposizione all’amore e le non l’aveva. Lei ha già parlato con la redazione che le ha detto che se le interesserà qualcuno potrà tornare. Ha chiesto loro di tornare un giorno per poter esprimere liberamente sé stessa, affrontando il percorso in maniera diversa, non condizionata da una storia passata e finita male. Spesso non rispondeva nemmeno alle provocazioni del parterre maschile perché loro non conoscevano la verità. Ora non si vergogna di ammettere che l’amore non ha età.

“Una donna così forte come me è stata colpita dalla freccia di Cupido ma purtroppo è finita male e il percorso a Uomini e Donne mi ha aiutata a uscire dalla depressione. Lo sto raccontando adesso perché volevo che finisse prima il programma. Ad un certo punto mi sono sentita disperata quando passavo da una frequentazione all’altra. Gianni aveva ragione nel farmelo notare. Ma io non ero lucida. In particolare non mi va di parlare dell’ultima frequentazione, quella con Alessandro, perché mi ha fatto male. Pensavo di essere più importante per lui”, ha concluso l’ex dama.