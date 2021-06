Michele Merlo in rianimazione colpito da una leucemia fulminante: il comunicato della famiglia (FOTO)

Michele Merlo è stato colpito da una leucemia fulminante

Nella mattinata di sabato si è diffusa a macchia d’olio la notizia del ricovero in urgenza di Michele Merlo, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. A quel punto tantissimi colleghi del 28enne e i follower hanno lasciato centinaia di messaggi di supporto sotto il suo ultimo post su Instagram. Una foto che lo stesso aveva condiviso tre giorni fa. In un primo momento era iniziata a circolare la voce che il ragazzo sarebbe stato colpito da un’emorragia cerebrale.

Dopo alcune ore è arrivata la conferma ufficiale attraverso un comunicato diramata della famiglia, diffuso attraverso i suoi consulenti. “Michele Merlo è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Proprio in ospedale in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa“, si legge sul web. (Continua dopo il post)

Per quelli del “che è successo”, per chi vuole aggiornamenti, per quelli che non ci credono, per quelli dei complotti e delle teorie. Questa è la verità, la sappiamo da ieri ma aspettavamo un comunicato ufficiale. Stiamo vicini alla famiglia e chi crede preghi. #michelemerlo pic.twitter.com/FwueGpmBBk — Ale… (@alepontecorvo) June 5, 2021

L’ex allievo di Amici è ricoverato in ospedale

Prima del comunicato emesso dalla famiglia di Michele Merlo, sul web e sui vari social network si era diffusa la notizia del ricovero del 28enne emiliana per una presunta emorragia cerebrale. Le indiscrezioni avevano trovato quasi una conferma nei commenti dell’ultimo post condiviso dall’ex allievo di Amici di Maria De Filippi su Instagram.

Una foto che mostra un tramonto e una didascalia che mette i brividi. Molti colleghi del cantante hanno scritto messaggi di sostegno, come: “Dai, forza”, “siamo tutti con te”, “forza fratello mio non mollare”, “forza anima libera”, “con te anche in questo momento“.

L’incoraggiamento di Federico Rossi

Tra i vari commenti apparsi sotto l’ultimo post Instagram di Michele Merlo, qualcuno ha scritto anche: “Stanotte Michele Merlo ha avuto una emorragia cerebrale e versa in gravissime condizioni in ospedale, ma ora preghiamo tutti per lui che si riprenda al più presto“. Pure il collega Federico Rossi del duo Benji e Fede ha anche postato una storica con una canzone con il 28enne bolognese e la didascalia: “Tutti per te“.