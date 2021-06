Isola, Emanuela Tittocchia tuona su Roberto Ciufoli: “Finto buono, non lo stimo”

Emanuela Tittocchia e la sua esclusione da L’Isola dei Famosi 2021

Dopo la sua breve esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021, Emanuela Tittocchia è tornata nuovamente in Italia in attesa di scoprire chi vincerà questa edizione.

L’attrice ed opinionista televisiva ha recentemente rilasciato un’intervista dove ha parlato di cosa ha fatto a Playa Reunion criticando alcuni suoi ex compagni d’avventura. Soprattutto riferendosi al comico Roberto Ciufoli, la donna non ha speso delle belle parole nei suoi confronti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha riferito.

L’ex naufraga contro Roberto Ciufoli: il motivo

Chi ha seguito la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che Emanuela Tittocchia è stata una delle concorrenti. Nonostante l’opinionista di Mattino 5 sia entrata a far parte del cast dopo alcune settimane, è stata molto brava ad integrarsi con col resto del gruppo veterano. Tuttavia, col passar dei giorni, il pubblico del reality show di Canale 5 l’ha votato decretando la sua eliminazione.

La conduttrice Ilary Blasi le ha dato la possibilità di rimanere sull’Isola a Playa Imboscadissima grazie ad un televoto. Tuttavia l’attrice ha deciso di tornare a casa sua in Italia. A distanza di qualche settimana l’ex naufraga non riesce a digerire che abbia perso contro Roberto Ciufoli. Quest’ultimo, secondo l’attrice, non meritava di proseguire il percorso all’interno del programma Mediaset.

Emanuela Tittocchia e le frecciate velenose a Roberto Ciufoli

In una recente intervista realizzata per il portale web SuperGuida TV, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 Emanuela Tittocchia ha accusato Roberto Ciufoli di indossare una maschera. “Ha finto di essere buono quando invece è una persona rancorosa”, ha rivelato l’attrice. Quest’ultima, inoltre, ha aggiunto anche che non è riuscito a creare delle dinamiche interessanti dal punto di vista televisivo, non esponendosi mai: “Lui a livello di dinamiche è stato completamente inesistente… forse è voluto apparire migliore di come è”.

Prima di concludere, precisando che non mette in discussione il talento e la professionalità del comico, la donna gli ha dato un’ultima stoccata: “Non sono riuscita a provare stima nei suoi confronti, né come giocatore né come persona”.