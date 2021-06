Isola dei Famosi, Valentina Persia piange per Andrea Cerioli: “Non gli frega di me”

Valentina Persia delusa da Andrea Cerioli

Lunedì sera su Canale 5 va in onda la finalissima del L’Isola dei Famosi 15. Quindi, mancano poche ore alla proclamazione del vincitore o la vincitrice di questa edizione. Nonostante si è giunti alla fine, alcuni naufraghi in Honduras stanno vivendo dei momenti di grande tensione.

Una su tutte la comica romana Valentina Persia, che recentemente si è sfogata per l’amicizia finita con Andrea Cerioli. La donna addirittura è scoppiata a piangere, dicendo di essere abbastanza delusa dall’atteggiamento dell’ex tronista e fortemente delusa tanto da starci male.

Amicizia finita fra i due naufraghi?

In queste settimane di permanenza in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia e Andrea Cerioli avevano creato un bellissimo rapporto di amicizia e complicità, ma adesso sembra che tutto sia terminato. Tutto è partito dopo una forte discussione avvenuta durante la semifinale di lunedì scorso. “Il rapporto con Andrea Cerioli in questi giorni? No comment”, ha detto la comica romana durante l’ultimo daytime.

“Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io. La nuova è Beatrice, poi ci sono Ignazio, Awed” ha continuano la barzellettiera.

Valentina Persia si sfoga con Matteo Diamante

Ma non è finita qui, infatti Valentina Persia si è sfogata anche con l’ex Pupo Matteo Diamante. “Tutti uniti? Non sento che lo siamo. Da parte sua non c’è più la domanda ‘Dov’è Vale?’. È un’esclusione brutta”, ha asserito la comica capitolina. Quest’ultima abbastanza delusa per quello che è accaduto è scoppiata a piangere.

“Io piango e ci sto male, perché speravo di finire questo percorso con lui. Io ci sto male, e lui… Sono anche stufa di farmi vedere così… Speravo che questa amicizia continuasse anche fuori”, ha detto la naufraga de L’Isola dei Famosi 15. La donna, infatti, teneva moltissimo a questo rapporto d’amicizia: “Se tu non senti l’esigenza di venire da me a dire ‘Oh, risolviamo’, significa che non te ne frega niente. E perché devo stare male, visto che la mia vita mi aspetta fuori? Ho pigliato una toppa, non è la prima né l’ultima”.