Can Yaman e Diletta Leotta maltrattano alcune fan: “Davvero scorbutici, si sono girati e…” (VIDEO)

Can Yaman e Diletta Leotta continuano a far parlare di sé, stavolta, a generare clamore è stato l’atteggiamento assunto dai due con alcune fan. Delle donne hanno segnalato all’influencer Deianira Marzano di aver incontrato i due protagonisti.

Le persone in questione hanno chiesto loro delle foto, ma il comportamento dell’attore e della giornalista è stato davvero inaccettabile. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Can e Diletta trattano male delle fan

In queste ore sono moltissime le segnalazioni che stanno trapelando da parte dei fan di Can Yaman e Diletta Leotta. In particolare, pare che i due si siano consessi qualche momento di relax al mare per stare un po’ insieme. A disturbare il loro soggiorno, però, pare siano stati alcuni fan. Questi ultimi avrebbero “importunato” la coppia felice chiedendo loro delle foto. In realtà questa è una cosa che dovrebbe solamente fare piacere, tuttavia, l’attore e la conduttrice non la pensano così.

Una fan della coppia, infatti, ha mandato un audio a Deianira Marzano, che naturalmente ha autorizzato alla divulgazione. Nel video in questione, l’utente ha descritto la situazione ed ha detto di essersi avvicinata in modo estremamente tranquillo ai due protagonisti per chiedere un semplice scatto con loro. I due, però, hanno reagito male. Can si è girato dall’altra parte ignorando completamente questa e altre fan che erano in attesa di una foto.

Gli attacchi contro Yaman e la Leotta

A destare particolarmente l’indignazione delle fan, però, è stata anche Diletta Leotta, la quale ha seguito l’atteggiamento di Can Yaman comportandosi in modo altrettanto acido. La donna che ha riportato questa testimonianza ha detto di essere rimasta molto male in quanto non credeva che anche la giornalista fosse così scorbutica. A quanto pare, l’atteggiamento di Can sta influenzando anche il modo di agire e di comportarsi di lei.

Ricordiamo che i due sono molto restii a spiattellare in pubblico il loro sentimento. Quando vengono creati gossip che li riguardano, infatti, entrambi provano a distogliere l’attenzione ed evitano di parlarne. Questo comportamento, però, è attinente in modo più consistente all’attore turco che, in più di un’occasione si è comportato in modo scorretto con le sue fan. La fan in questione ha dato il suo consenso a Deianira per divulgare l’intero audio della segnalazione. Per tale ragione, esso è riportato di seguito.