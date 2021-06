Temptation Island, Sofia Calesso attacca lo show: “Molto schematico e poco spontaneo”

Sofia Calesso tuona su Tempation Island

Ebbene sì, Sofia Calesso a distanza di qualche tempo è tornata a tuonare contro Tempation Island. Infatti, la ragazza qualche mese fa aveva puntato il dito contro Carlotta Dell’Isola accusandola di essere raccomandata e per questo motivo ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. La giovane non era stata clemente nemmeno con la conduttrice Alessia Marcuzzi. E pensare che la stessa Calesso ha partecipato l’anno scorso a tale programma televisivo.

Intervistata dal portale web PiùDonna, Alessia ha confermato quanto detto tempo fa, ossia che gli autori del del format prodotto da Maria De Filippi: “ti portano ad avere una reazione e che tutto molto schematico e poco spontaneo”.

La ragazza si sfoga contro il programma

Nel corso della lunga intervista per il sito internet PiùDonna, le partecipante di Temptation Island Sofia Calesso è tornata a tuonare contro il reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi. “Si, è stata bellissima e non rimpiango di aver fatto questa esperienza. Con il senno del poi ci sono cose che avrei fatto diversamente. E’ utile per crescere, per mettere dei punti e per andare avanti. Non mi è piaciuto il fatto che sia tutto molto schematico e poco spontaneo. Ti portano ad avere delle reazioni. Ma ci sono comunque emozioni molto grandi che non gestisci. Sono molto bravi e fare il loro lavoro e a tirare fuori le problematiche che ci sono in un rapporto“, ha detto la ragazza.

Poi quest’ultima ha continuato così: “Se la redazione di Temptation Island spinge alcuni personaggi rispetto ad altri? Sì, l’ho sempre sostenuto e lo confermo. Non so se si tratti di Carlotta, ma penso che lei abbia avuto delle belle spinte. Però se l’è giocata male, non ha saputo usare le sue carte, infatti adesso non la vediamo più“.

Alessia Calesso ancora contro Carlotta Dell’Isola

Ma non è finita qui, infatti Sofia Calesso oltre a Tempation Island è tornata ad attaccare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Carlotta Dell’Isola. “Carlotta simpatica? Non sono d’accordo. A me non è piaciuta, anche per come ha gestito l’esperienza fuori. Molti follower si lamentano che prende e blocca le persone, insomma non è carina con loro”, si è sfogata la ragazza.

Poi quest’ultima ha detto di essere dell’idea che quando si entra a far parte di questo mondo si deve accettare sia le critiche che i complimenti. Lei non ho mai bloccato nessuno, se non chi interveniva nel rapporto tra lei e Alessandro. “Non condivido Carlotta e l’ho sempre manifestato. Oltretutto Carlotta si è anche permessa di dire in un post “Si vede che qualcuno ha preso poche sberle”. Ora, io non voglio abbassarmi al suo livello da coatta ma credo che invece chi ha più intelligenza la utilizzi quindi ho deciso di non risponderle. Ma penso che lei debba maggiormente imparare a stare al mondo. Intanto le auguro buona vita“, ha concluso la Calesso.