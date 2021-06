Giancarlo Magalli lascia I Fatti Vostri: ecco chi dovrebbe sostituirlo (FOTO)

Giancarlo Magalli non condurrà più I Fatti Vostri

Per quello che sembrava un’indiscrezione priva di fondamenta ora sema essere la realtà. Ebbene sì, dopo anni alla guida de I Fatti Vostri Giancarlo Magalli pare sia stato sostituito dalla Rai. Il popolare conduttore romano è al timone della trasmissione di Rai due da ben 30anni, dal 1991.

Il professionista, però, non rimarrà a mani vuote perché dovrebbe presentare un game show pomeridiano sempre sulla seconda rete della tv di Stato. Ma chi prenderà il posto dell’acerrimo nemico di Adriana Volpe? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. (Continua dopo il post)

🔴 #GiancarloMagalli lascia la conduzione de #IFattiVostri nella prossima stagione. Confermati nel cast Umberto Broccoli e Salvo Sottile. In arrivo un volto femminile (Marisa Laurito, Gloria Guida, Veronica Maya o Monica Leofreddi) e una comica (@tvblogit) — cheTVfa.it (@cheTVfa) June 5, 2021

La possibile conduttrice dello storico programma mattutino di Rai Due

E se Giancarlo Magalli non è stato confermato a I Fatti Vostri 2021/2022, non è lo stesso per Umberto Broccoli e Salvo Sottile, ma pare che saranno affiancati da una nuova arrivata. Infatti, dopo un trentennio nelle mani di un uomo, lo storico format nella prossima edizione sarà affidato ad una donna.

“Poi è previsto l’ingresso di due figure femminili che andranno a rinforzare e a rinnovare la squadra dei Fatti vostri 2021-2022. Si è pensato quindi di ingaggiare per il programma un volto femminile che fungerà da conduttrice e che sarà quello di un personaggio già navigato nel mondo della televisione e fra i volti di cui si parla ci sono quelli di Marisa Laurito, Gloria Guida, Veronica Maya (il marito è stato al centro di una polemica) e Monica Leofreddi“, si legge sul portale TvBlog.

A I Fatti Vostri 2021/2022 arriverà anche una comica

A I Fatti Vostri, dopo l’addio di Giancarlo Magalli in arrivo anche una comica nel cast della storica trasmissione mattutina della seconda rete Rai. Le più probabili sono: Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Francesca Manzini, Francesca Reggiani e Teresa Mannino. In questo caso però il ruolo di una di queste professioniste sarà più marginale.