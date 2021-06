Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, nuova agente di Fabrizio Corona: “Insieme faremo un mare di cose” (FOTO)

Stefania Nobile sarà l’agente di Fabrizio Corona

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha lasciato a bocca aperta tutto il popolo del web. Infatti, dopo averla letta in tanti hanno iniziato a scrivere che è nata la ‘strana coppia’. Ebbene sì, Stefania Nobile, conosciuta come la figlia di Wanna Marchi ha stretto un accordo professionale con Fabrizio Corona.

La stessa donna che tempo fa ha scontato quattro anni di pena, di cui uno solo in carcere e tre ai domiciliari per associazione a delinquere e truffa, dopo il caso scoperto da Striscia la Notizia. Dopo tempo la donna è diventata la nuova manager dell’ex re dei paparazzi, la cui situazione giudiziaria è peggiore dell’ex televenditrice di creme.

L’annuncio della figlia di Wanna Marchi

“Adesso posso dirlo, preparatevi che stasera si sciabola! Da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona. E quindi me la tiro. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero uno, non ho mai avuto dubbi e l’ho sempre saputo”, ha annunciato qualche ora fa Stefania Nobile mostrando grande entusiasmo Stefania Nobile. Infatti, quest’ultima ha intrapreso una nuova professione ossia quella di agente con lo scopo di reclutare nella sua squadra e di rappresentare tutti coloro che sono convinti di avere un talento e una dote.

Tra loro anche Davide Lacerenza, suo ex compagno e ora suo socio in questa nuova agenzia. “Sono orgogliosa perché essere influencer vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma quando tratti i due più grossi cavalli d’Italia, ovvero Davide Lacerenza Fabrizio Corona, hai fatto bingo. E questa sono io”, ha detto la figlia di Wanna Marchi. (Continua dopo la foto)

Le vicende giudiziarie di Stefania Nobile e Fabrizio Corona

Dopo la segnalazione a Striscia la Notizia Wanna marchi e la figlia Stefania Nobile hanno avuto diversi guai giudiziari. Infatti, per anni collaboratrice della madre nelle televendite televisive, è stata arrestata insieme a lei ben vent’anni fa per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione. Nel 2009 per lei la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 9 anni e 4 mesi ed è tornata libera nel 2013. Mentre della vicenda giudiziaria dell’ex re dei paparazzi si conosce tutto.

Al momento Fabrizio Corona si trova ancora una volta agli arresti domiciliari. Ma inizialmente il Tribunale di Sorveglianza del capoluogo lombardo aveva deciso che l’imprenditore sarebbe dovuto tornare in carcere in seguito a una serie di violazioni delle prescrizioni. Una sentenza che è stata contestata dal diretto interessato al punto che era finito in ospedale.