Uomini e Donne, Matteo Ranieri stronca Sophie tre mesi dopo: “Avrei dovuto accorgermi di certe cose”

La breve storia tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni

Dopo la scelta al Trono classico di Uomini e Donne, la relazione tra Sophie Codegoni di soli 18 anni e Matteo Ranieri è durata solo qualche settimana. Al momento nessuno dei due ha svelato la ragione della loro prematura separazione, risalente ormai allo scorso marzo.

Ma ora, nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine l’ex corteggiatore è tornato a parlare della sua ex facendo delle rivelazioni davvero scottanti e che sicuramente non faranno piacere alla diretta interessata.

L’ex corteggiatore storia la sua ex Sophie

Intervistato dal magazine del dating show di Maria De Filippi, Matteo Ranieri parlando con il giornalista si è lasciato andare ad una considerazione. Tuttavia l’ex corteggiatore del Trono classico di Uomini e donne non ha svelato il motivo per il quale si è lasciato con Sophie Codegoni.

“Nessun rimpianto ma avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto”, ha riferito il ragazzo. Ricordiamo che, in passato, la stessa sorella di quest’ultimo aveva fatto capire di provare del rancore nei confronti dell’ex tronista, infatti all’epoca le ha tolto immediatamente il ‘segui’ su Instagram.

Matteo Ranieri al momento è single, Sophie sta con Zaniolo?

Dopo la rottura con Matteo Ranieri, all’ex tronista Sophie Codegoni hanno attribuito numerosi flirt, tutti smentiti dalla diretta interessata. Ma ora si parla di una frequentazione con Zaniolo, attaccante della Roma. L’ex corteggiatore, invece, non si sa nulla sulla sua vita sentimentale affermando di non avere nessuno al suo fianco.

“Sono single e per il momento va bene cosi. Sicuramente non mancano delle avances da parte di alcune ragazze, soprattutto sui social, ma non rispecchia il mio modo di approcciare qualcuno. In questo momento non mi sento pronto e non sono alla ricerca dell’amore”, ha fatto sapere il giovane a Uomini e Donne Magazine. “Non sono uscito con nessuna in queste settimane. Non ho voglia di legarmi per poi rimanerci male, com’è successo. Sono sempre stato molto attento ad avvicinarmi alle persone”, ha continuato Ranieri.