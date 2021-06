Grande Fratello, ex gieffina ha iniziato la chemioterapia: “Sono crollata a piangere” (FOTO)

Carolina Marconi ha un tumore al seno

Dopo l’operazione chirurgica a cui si è sottoposta recentemente, ora l’ex gieffina Carolina Marconi è pronta a iniziare la chemioterpia. La 43enne che ha partecipato al Grande Fratello Nip, ha un cancro al seno da tempo sta condividendo con tutti coloro che la seguono suo social la sua battaglia contro questo brutto male.

Di recente la donna è stata in ospedale per inserire il picc-port, ossia una cannula che serve per la terapia, e una volta uscita dal nosocomio ha fatto sapere: "Secondo step raggiunto".

Per l’ex gieffina inizia il ciclo di chemio

Dopo la visita in ospedale l’ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi ha voluto realizzare un selfie postato su Instagram con tanto di messaggio per tutti i suoi follower. Sul noto social la 43nne ha scritto: “Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere”.

Poi la donna ha continuato il suo sfogo così: “Sono umana, non un robot. In questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima e paradossalmente ti senti più forte di prima. Chiaramente non è stata una passeggiata, avevo pausa di provare dolore ma invece è stato più facile di quanto pensassi. Ho avvertito solo il puntino dell’anestesia e poi nulla. Dopo 20 minuti avevano già fatto”.

Carolina Marconi rassicura i suoi seguaci di Instagram

Subito dopo Carolina Marconi ha voluto tranquillizzare tutti i suoi follower di Instagram che in questi giorni, dopo essere venuti a conoscenza della notizia, le hanno mostrato la loro vicinanza ed affetto. “Sto bene, non ho fastidi. Ovviamente non posso fare determinati sforzi. Sono stata brava (mi sussurravo), tanto da meritarmi un bel piatto di spaghetti al sugo. Poco dopo sono uscita dal policlinico Gemelli più tranquilla, ho messo una bella bachata in macchina e con il ritmo della musica è tornato il sorriso, perché tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta”, ha scritto l’ex gieffina.

Quest’ultima ha fatto sapere di avere un tumore al seno solo qualche giorno fa, sempre attraverso un post sul suo profilo IG: “Affronterò tutto con tranquillità, in queste situazioni non bisogna mai perdere l’entusiasmo, proprio come i bambini: si combatte con il sorriso e si torna meglio di prima”.