Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti sbotta: “Mi sento la pecora nera del gruppo”

Lo sfogo di Beatrice Marchetti

Dopo aver raggiunto gli altri cinque finalisti de L’Isola dei Famosi 2021, Beatrice Marchetti ha esordito così: “Mi sento la pecora nera del gruppo”. Gli altri compagni d’avventura, ovvero Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante e Valentina Persia insieme alla modella bresciana si giocheranno il titolo di vincitore.

Dopo aver incontrati a distanza di diverse settimane, la giovane ha visto gli altri naufraghi abbastanza scarichi, quindi ha fatto di tutto per tirarli su di morale. Tuttavia, la ritrovata amicizia con lo Youtuber Awed l’ha messa di buon umore e durante una serie di tuffi la Marchetti ha ammesso: “Sono stati questi i momenti che mi sono mancati stando da sola a Playa Imboscadissima”.

La modella bresciana felice di aver ritrovato i suoi compagni d’avventura

Dopo essere stata per molto tempo lontana dal gruppo principale, Beatrice Marchetti ha condiviso i ricordi della sua esperienza in solitaria su Playa Imboscadissima. Infatti, parlando con i suoi compagni d’avventura ha svelato: “Mi ha segnata molto. Ho finalmente trovato la vera Beatrice, che prima era un po’ sepolta da lustrini e paillettes”. Poi con un filo di malinconia la modella bresciana ha aggiunto: “Nel bene o nel male, mi mancherà questo posto”.

A quel punto l’ex tronista Andrea Cerioli l’ha bloccata dicendo che a lui no mancherà per nulla tutto questo. La ragazza ha provato a far cambiare idea all’ex gieffino: “È bello sapere che ti sei sacrificato e ce l’hai fatta. Sei riuscito a resistere. Non sei più l’Andrea Cerioli di una volta”.

Beatrice Marchetti e Awed di nuovo vicini

Una volta archiviate le loro incomprensioni iniziali, Beatrice Marchetti e Awed hanno ritrovato una certa sintonia. Nella semifinale de L’Isola dei Famosi 2021 la conduttrice Ilary Blasi rivolgendosi ai naufraghi ha detto: “Vi comunico che Beatrice è la sesta finalista. Pensavate fosse a casa sua, invece è rimasta in una spiaggia vicino alla vostra. È tornata per mettervi in difficoltà”.

Una volta vista, lo Youtuber ha risposto così: “Chi non muore si rivede”. La modella bresciana e il conduttore del GF Vip Party avevano avuto una discussione dopo che lei aveva respinto le sue avances: “Sono fidanzata, l’ho detto dall’inizio”. Mentre lui ha replicato: “Ho trovato il suo un comportamento poco chiaro. A farsi piglià per cul* è un’altra cosa”.