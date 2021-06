Uomini e Donne, Ursula Bennardo rivela: “Io e Sossio litighiamo sempre”

Ursula Bennardo parla del suo rapporto con il compagno Sossio Aruta

Qualche stagione fa al Trono over di Uomini e Donne si è formata una delle coppie più belle e solide del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di quella composta da Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Quest’ultimi da tempo sono pronti fare il fatidico passo ma purtroppo a causa della pandemia hanno più volte rinviato. Nel frattempo l’ex dama e l’ex cavaliere si godono la loro piccola Bianca che cresce sempre di più.

In una recentissima intervista al magazine Mio, lei ha parlato del suo rapporto con la dolce metà, confidando: “Litighiamo sempre, ma ci amiamo sempre di più. Stiamo imparando ad amare anche i nostri difetti”. Ma come dice l’antico detto: ‘L’amore non è bello se non è litigarello’.

L’ex dama parla del caro amico Riccardo Guarnieri

E se il loro caro amico Riccardo Guarnieri è ancora alla disperata ricerca dell’amore vero, Sossio Aruta e Ursula Bennardo lo hanno trovato insieme qualche anno fa al Trono over di Uomini e Donne. E a proposito del personal trainer pugliese, intervistata dal periodico Mio la parrucchiera ha svelato: “Riccardo ha tanti valori ed è molto lontano dalla vita da vip, nonostante faccia parte da anni del programma. Sembra proprio sfortunato in amore”.

Dopo quella con Ida Platano nemmeno con Roberta Di Padua ha funzionato visto che è finita nel giro di un paio di mesi per delle ragioni futili scatenando la rabbia e le polemiche da parte del pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Ursula Bennardo e la bordata alla rivale Roberta Di Padua

Intervistata dal settimanale Mio, riferendosi a Roberta Di Padua, l’ex dama Ursula Bennardo ha confidato: “Resterà a Uomini e Donne da single ma io al posto della redazione non glielo permetterei più. Meglio dare spazio a nuovi single”. Stesso pensiero ha avuto la padrona di casa del programma di Canale 5 che nelle ultime settimane al Trono over ha fatto entrare nuove dame e cavalieri.

Tra questa anche l’affascinante Isabella Ricci che sin da subito ha ammaliato il pubblico. Tant’è che Gemma Galgani si è vista togliere il posto di protagonista del parterre senior di U&D. Infatti, tra le due sin da subito ci sono stati dei contrasti.