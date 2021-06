Elisabetta Gregoraci pubblica delle foto ritoccate su Instagram: i fan notano le modifiche

Elisabetta Gregoraci ritocca le sue foto su Instagram

Ebbene sì, anche l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci non ha resistito alla mania di modificare le proprie foto prima di renderle pubbliche sui canali social. Nelle ultime ore la 41enne calabrese ha postato una serie di scatti sul suo account personale Instagram. La sua iniziativa ha scatenato una serie di critiche e polemiche da parte del popolo de web e dei suoi stessi follower. Il motivo?

Quest’ultimi si sono accorti immediatamente dei ritocchi realizzati col Photoshop e glielo hanno fatto notare immediatamente. Non è la prima volta che un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo approfitta di queste applicazioni per dare una sistematina alle foto e renderle migliori.

La soubrette ha modificato gli scatti realizzati al Festival di Montecarlo

Nello specifico, Elisabetta Gregoraci recentemente su Instagram ha condiviso alcune sue foto risalenti alla serata del Montecarlo Film Festival organizzato da Ezio Greggio. La soubrette calabrese che è pronta alla conduzione di Battiti Live 2021, si è concessa ai fotografi per una serie di scatti. Poi nella giornata di domenica ne ha pubblicati qualcuno sul suo seguitissimo canale social.

Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che le immagini in questione sono risultate completamente differenti rispetto a quelle originali che sono ancora presenti in rete. I seguaci più attenti e puntigliosi hanno notato immediatamente questa differenza capendo che gli scatti sono state modificate e rimpicciolite soprattutto sui fianchi.

La reazione dei follower e quella di Elisabetta Gregoraci

A quel punto il popolo del web e gli stessi follower hanno avuto una reazione negativa nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Infatti, le hanno fatto notare alla stessa di essere ricorsa al Photoshop. Nonostante le critiche e le accuse che le hanno rivolto, al momento l’ex moglie di Flavio Briatore, che giorni fa è stato colto da un malore, non ha replicato e c’è da vedere se lo farà mai.

In attesa di capire se la 41enne calabrese dirà la sua, quest’ultima è molto impegnata con le registrazioni dell’edizione 2021 di Battiti Live, che come l’anno scorso causa pandemia non sarà itinerante ma fermo in un’unica piazza della Puglia.