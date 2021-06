Giulia De Lellis riceve la benedizione di Maria De Filippi per il suo debutto da conduttrice: ecco cosa le ha detto

Giulia De Lellis debutta come conduttrice di Love Island Italia

Dopo Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e influencer, ora Giulia De Lellis è diventata il volto di Love Island Italia. Quet’ultimo è una reality show che ha preso il via lunedì 7 giugno su Discovery+. Quindi, in occasione della conferenza stampa di presentazione del cast, l’ex corteggiatrice del Trono classico ha menzionato anche Queen Mary.

“Maria De Filippi è l’assoluto esempio di conduttrice. Crea grandissimi rapporti con le persone che lavorano con lei. Spero di essere come lei, obiettiva e non distaccata, con la sua competenza linguistica. Non voglio influenzare i ragazzi. Ci sono persone titubanti all’idea di trovare l’amore in tv. Secondo me ci si può innamorare ovunque. Il fatto che sia qui non è scontato”, ha dichiarato la ragazza di Pomezia.

Giulia De Lellis confessa: “Maria mi ha detto di essere me stessa”

Maria De Filippi è stata menzionata anche durante una recente intervista di Giulia De Lellis per la rivista Panorama, dove ha confessato cosa le ha detto in merito al suo debutto da conduttrice per il format Love Island Italia.

“Mi ha detto di non snaturarmi, di essere completamente me stessa: se le persone mi hanno supportata e apprezzata in questi anni è anche per il mio modo di essere semplice e diretto. Non ho mai indossato una maschera. Questa è la mia prima vera conduzione in solitaria, se sono più emozionata o spaventata? Entrambe le cose. Dalla proposta di conduzione all’essere qui a Gran Canaria è passato così poco tempo che non ho avuto modo di realizzare fino in fondo. Ora che il programma sta prendendo forma e il debutto è imminente, forse prevale l’emozione“, ha dichiarato l’ex fidanzata di Andrea Damante.

Giulia De Lellis a Love Island: le sue dichiarazioni

Prima del debutto di Love Island Italia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. In quell’occasione la ragazza di Pomezia ha parlato del suo nuovo progetto televisivo su Discovery+.

“Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile. Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi. Uomini e Donne per me è stata una scuola incredibile, che mi aiuta ad affrontare questo ruolo. Sono felicissima: desideravo fare un salto come questo. Mi piace buttarmi in nuove avventure, ma la televisione mi sta dando grandi soddisfazioni, mi fa sentire appagata. Cerco di non farmi toccare dalle critiche. Quando il mio libro è stato così a lungo primo in classifica so che molti non hanno apprezzato e lo comprendo… eppure è successo“, ha dichiarato l’influencer laziale.