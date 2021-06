Chiara Ferragni lancia i sandali di gomma, ma i suoi fan sbottano: “149 euro è vergognoso”

Chiara Ferragni lancia una nuova linea di ciabatte

In un modo o nell’altro Chiara Ferragni è sempre al centro dell’attenzione mediatica. Recentemente la fashion blogger ed influencer italiana più famosa al modo ha arricchito la sua collezione di accessori lanciando sul mercato un nuovo modello di sandali in gomma. Un tipo di calzatura che con molta probabilità potrebbe diventare una delle mode di questa estate che ormai è alle porte.

Tuttavia, le critiche per la moglie di Fedez non sono mancate da parte del popolo del web ma anche dagli stessi sostenitori. Il motivo? Quest’ultimi hanno ritenuto che il costo di questi accessori, sia davvero esagerato. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e quanto cosatano.

Chiara Ferragni al centro delle polemiche

Tempo fa l’influencer cremonese aveva lanciato sul mercato le infradito e le nuove ciabattine per il mare, in questa stagione estiva invece, Chiara Ferragni, che si è già vaccinata, ha voluto stupire tutti i suoi fan con un nuovo prodotto. Stavolta la fashion blogger ha puntato sui sandali di gomma con cinturino, presentati nelle ultime ore sul suo account Instagram.

Il nuovo modello di calzature, disponibile sul portale dell’imprenditrice digitale, viene presentato in questo modo: “Sandali con chiusure velcro Logomania e para in gomma 35 mm”. Ma per quale motivo tutte queste polemiche? A scatenare non è il modello oppure il materiale, bensì il prezzo di mercato di questi sandali, ritenuto fin troppo esagerato.

Il prezzo dei sandali in gomma e la reazione del popolo del web

Infatti, il prezzo di questi sandali in gomma lanciati da Chiara Ferragni hanno un costo di 149 euro. Un costo ritenuto spropositato per un paio di di scarpe estive fatte di gomma. “149 euro per scarpe di plastica è vergognoso”, ha commentato un follower sotto il post dell’influencer cremonese.

Affermazione che è stata pienamente accolta dagli altri utenti web. Infatti, in tanti hanno sottolineato il fatto che il prezzo di queste calzature sarebbe eccessivo per la qualità del prodotto stesso. “Mi piacciono i tuoi prodotti, ma questi non mi convincono”, ha scritto un altro seguace della moglie di Fedez. Al momento la diretta interessata non ha replicato a tali accuse.