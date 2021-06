Giulia Salemi ha un imprevisto a Milano: “Sono scioccata! Che brutto ritorno”

Fine settimana indimenticabile per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli hanno trascorso un meraviglioso weekend ad Ischia.

Durante il fine settimana, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha approfittato della situazione per lanciare il suo singolo scritto a quattro mani con Shade. Una volta alle proprie abitazioni, l’influencer italo-persiana ha avuto un piccolo imprevisto appena è giunto a Milano. Cosa le è successo?

In un primo momento la coppia che è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sono stati bloccati alla stazione ferroviaria a causa di un’improvvisa tempesta. Successivamente la modella ha condiviso con i propri follower di Instagram un altro problema. “No ragazzi io sono scioccata…Che brutto ritorno a casa…”, ha detto l’ex gieffina. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto la donna.

Travolti dalla pioggia: il racconto dell’ex gieffina

Sempre nella stessa Storia su Instagram Giulia Salemi ha fatto sapere che gli improvvisi temporali sono belli solamente nei film quando i protagonisti si scambiano un bacio sotto la pioggia battente. “Comunque le secchiate d’acqua stanno bene solo nelle scene romantiche dei film dove si baciano o fanno la pace dopo aver litigato…”, ha detto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Successivamente l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 a poi condiviso altri video nelle sue Storie in cui ha fatto vedere ai suoi seguaci le scene migliori di attori in cui sono impegnati a baciarsi e a abbracciarsi sotto la pioggia. “La pioggia solo in questi casi se no anche meno…”, ha detto l’influencer italo-persiana.

Giulia Salemi rimane fuori dalla sua abitazione di Milano

Ma i problemi per Giulia Salemi non sono terminati qui. Infatti, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha condiviso un’altra Storia su Instagram in cui ha confessato a tutti coloro che la seguono di essere rimasta chiusa fuori di casa per un disguido. “Sono rimasta fuori di casa…Ci voleva anche questa…”, ha detto la figlia di Fariba Therani. Dopo la pioggia, la ragazza sarà riuscita a rientrare nel suo appartamento milanese?