Lite Gregoraci Fiordelisi, parla Francesco Chiofalo: “So cosa è successo quella sera” ma l’ex suocero spiazza” (FOTO)

Continuano i rumors inerenti la presunta lite avvenuta dietro le quinte di un programma Mediaset tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci. Dopo la smentita di quest’ultima, è arrivato l’intervento di Francesco Chiofalo.

Quest’ultimo ha spiegato di essere a conoscenza della verità dei fatti in quanto è ancora in contatto con la sua ex fidanzata. A spiazzare tutti, però, è stato il padre della Fiordelisi, il quale ha deciso di intervenire per chiarire la vicenda.

Chiofalo sulla lite Fiordelisi Gregoraci

La presunta lite tra la Gregoraci e la Fiordelisi continua ad impazzare sul web. Tutto è cominciato nel momento in cui Antonella ha dichiarato di essere stata aggredita verbalmente dalla showgirl dietro le quinte di un programma Mediaset (Scherzi a parte). A seguito di tali dichiarazioni, Elisabetta ha smentito tutto dicendo di non aver litigato proprio con nessuno. Sulla vicenda è poi recentemente intervenuto Francesco Chiofalo. Quest’ultimo ha detto di sapere cosa sia successo.

Il personal trainer ha svelato di essere ancora in contatto con Antonella, la quale gli avrebbe raccontato l’accaduto subito dopo l’ipotetica discussione. Francesco ha, dunque, confermato la versione dei fatti della sua ex fidanzata, tuttavia, ha esortato i fan a non metterlo in mezzo a queste vicende tra donne. Il protagonista, infatti, ha detto di non voler gettare altra benzina sul fuoco.

L’intervento del padre di Antonella

Ad ogni modo, nel corso del suo intervento, Francesco ha svelato di essere ancora in contatto con Antonella. A tal proposito, è intervenuto il padre della ragazza, il quale ha smentito le parole di Chiofalo in merito alla probabile lite tra la Gregoraci e la Fiordelisi. L’ex suocero di “lenticchio”, infatti, ha accusato il ragazzo di essere un bugiardo. Lui e sua figlia non si sentono da oltre quattro mesi.

Da quando la loro relazione si è interrotta, infatti, anche i contatti tra loro sono giunti al termine. Per tale ragione, è inverosimile che Francesco conosca i dettagli di quanto accaduto dietro le quinte del programma tv tra le due donne. Al di sotto di tale commento sono intervenuti alcuni fan i quali si sono schierati dalla parte del papà di Antonella dichiarando di essere d’accordo con lui per aver fatto di tutto per allontanare Francesco dalla vita della giovane. Le dirette interessate, invece, almeno per adesso non sono intervenute ulteriormente.