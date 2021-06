Rosalinda Cannavò replica dopo le dure accuse di Alberto Tarallo: “State lontani…” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Non è l’arena, Alberto Tarallo ha sparato a zero contro Rosalinda Cannavò. L’ex titolare dell’Ares, agenzia poi fallita, ha smentito tutte le dichiarazioni fatte dall’ex gieffina.

Il protagonista ha detto di non capire per quale ragione la dama si sarebbe inventata la storia delle sette e di tutte quelle brutte cose inerenti la vecchia agenzia per cui lavorava. A tali accuse, però, la Cannavò ha replicato sui social.

Le dichiarazioni di Alberto Tarallo

Dopo l’intervista fatta ad Alberto Tarallo durante la precedente puntata di Non è l’arena, Rosalinda Cannavò ha deciso di replicare. L’ex agente ha dichiarato di aver voluto sempre molto bene all’attrice e di averla trattata meravigliosamente. Proprio per tale ragione non riesce a comprendere per quale motivo abbia deciso di inventarsi tutte queste brutte storie. Secondo il suo punto di vista, infatti, dietro l’attrice ci sarebbero altre persone che la starebbero usando come strumento per colpirlo.

Tarallo ha svelato che chi gli sta intorno gli sta consigliando di distruggerla, tuttavia, lui non riesce a vendicarsi di lei in quanto le ha voluto davvero molto bene. Alberto, poi, ha esortato Adua a raccontare finalmente la verità e a smettere di inventare storie false. Ad ogni modo, dinanzi tutte queste accuse, la dama ha deciso di intervenire attraverso delle Instagram Stories.

La replica di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha risposto ad Alberto Tarallo pubblicando una foto di quel periodo. La dama ha detto di apprezzare molto quello scatto, non tanto per la sua bellezza, quanto piuttosto per ciò che rappresenta. Alle persone più attente, infatti, non può sfuggire un dettaglio presente nei suoi occhi. Da quello sguardo si evince un malessere molto profondo e intenso che l’ha spinta a prendere delle decisioni insensate.

A tal proposito, Rosalinda ha detto di restare lontano dalle persone che provano in tutti i modi a cambiarti o a snaturarti. Non bisogna inseguire degli ideali di perfezione che, in realtà, non esistono. In seguito, poi, la protagonista ha pubblicato anche un altro messaggio in cui ha voluto ringraziare tutti i fan che, dopo le dichiarazioni di Tarallo, si sono schierate dalla sua parte. Su Twitter, infatti, sta impazzando l’hashtag “Io sto con Rosalinda”, segno del fatto che molti telespettatori non credono affatto alla versione trapelata a Non è l’arena.