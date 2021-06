Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli sono in crisi? Gli indizi via social creano sospetti

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi? Il sospetto

Negli ultimi giorni, dopo che è stata diffusa la notizia che Sonia Bruganelli con Adriana Volpe saranno le opinioniste del GF Vip 6, sulla prima è circolata una voce che ha dell’incredibile.

Stando alle indiscrezioni, la proprietaria della casa di produzione SDL 2005 e il marito Paolo Bonolis starebbero attraversando un periodo di crisi. Da dove nasce questa assurda supposizione? Stando a degli utenti web a degli indizi che arrivano direttamente dai social network. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

La replica social dell’imprenditrice

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno insieme da cica vent’anni e in questo arco di tempo hanno messo al mondo tre splendidi figli. Stando ad un rumor che circola in rete la coppia di coniugi starebbe attraversando un momento di crisi? L’indiscrezione in questione è diventato sempre più insistente sul web, dove in molti hanno notato alcuni strani messaggi dell’imprenditrice sul suo account Instagram.

Nello specifico, la dolce meta del conduttore di Avanti un altro ha scritto la seguente frase: “Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me”. Ma anche: “Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu”. Uno dei suoi follower le ha domandato apertamente se ci fossero problemi tra lei e il suo consorte, ma la diretta interessata ha risposto in maniera secca: “Non rispondo a queste domande“.

I problemi fisici della figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Chi conosce Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sa perfettamente che la loro primogenita Silva è nata con alcuni problemi fisici. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa la donna ha dichiarato: “Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze. Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato ad essere fiera di me”.

La malattia della figlia ha segnato totalmente l’imprenditrice al punto di affidarsi al marito Paolo. “Paolo ha preso in mano la situazione e si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia che aveva delle enormi difficoltà”, ha dichiarato la donna.