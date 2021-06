Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli prima concorrente ufficiale: cachet da capogiro per lei

Dopo numerose indiscrezioni e rumors in merito ai concorrenti che potrebbero prendere parte al Grande Fratello Vip 6 è arrivata una notizia ufficiale, Katia Ricciarelli sarà una concorrente. Il suo è il primo nome ufficiale trapelato in merito alla questione.

Altra notizia abbastanza certa riguarda la presenza di due opinioniste d’eccezione, ovvero, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ad ogni modo, scopriamo tutto quello che è trapelato sulla vicenda.

Katia Ricciarelli prima concorrente ufficiale

In queste ore, sul settimanale Oggi, sono trapelate delle indiscrezioni molto interessanti che riguardano il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nello specifico, è trapelato il nome della prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6, stiamo parlando di Katia Ricciarelli. La cantante 75enne entrerà nella casa più spiata d’Italia e si metterà in gioco 24 ore su 24 per farsi conoscere al meglio dal pubblico da casa. Questa è la sua seconda esperienza all’interno di un reality show.

La prima volta, infatti, ha debuttato a La Fattoria, programma condotto da Barbara D’Urso. Ad ogni modo, stando a quanto emerso, pare che la donna sia estremamente propensa a cimentarsi in questa nuova avventura. Malgrado questo, però, i suoi dubbi sono stati chiaramente molteplici. Alfonso Signorini, infatti, pare abbia dovuto dare luogo ad un corteggiamento serrato per riuscire a convincerla.

Altre news sul Grande Fratello Vip 6

Ad ogni modo, a schiarirle un po’ di più i pensieri è stato il cachet. Per garantire un personaggio del calibro di Katia Ricciarelli all’interno del cast del Grande Fratello Vip pare proprio che Mediaset abbia dovuto sganciare un cachet elevatissimo. Voci interne alla trasmissione, infatti, rivelano che il contratto sarà siglato dalla diretta interessata, proprio a causa dell’elevato compenso. Al momento, la cifra non è trapelata ancora, non ci resta che attendere per ulteriori informazioni a riguardo.

In merito agli altri protagonisti, invece, vediamo che Alfonso Signorini vorrebbe fortemente Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste del reality show. In merito al conduttore, invece, quest’ultimo è stato confermato anche per questa sesta edizione grazie agli ottimi ascolti sempre raggiunti. Su questo tema è intervenuta anche Ilary Blasi, la quale si è complimentata con Signorini per il suo modo di condurre. Malgrado questo, però, ha ammesso di avere una guida decisamente differente dalla sua. Lei, infatti, è molto più pudica rispetto a certi argomenti e fa una certa fatica a scavare a fondo nei sentimenti, contrariamente al suo collega.