Ilary Blasi, retroscena sullo scontro in diretta con Fabrizio Corona: “Mi dicevano di chiudere, ma me ne sono fregata”

In una recente intervista, Ilary Blasi è tornata a parlare di una vicenda molto scottante, ovvero, lo scontro che ebbe con Fabrizio Corona durante una precedente edizione del GF Vip. La donna si trovava alla guida del reality show quando, una sera, si decise di far entrare l’ex paparazzo nella casa più spiata d’Italia.

L’uomo si confrontò con Silvia Provvedi, tuttavia, dopo lo scontro dovette affrontare un altro ring. Ilary, infatti, approfittò della situazione per levarsi qualche macigno dalle scarpe e attaccare il suo ospite. Di recente, la donna è tornata sulla questione ed ha svelato dei retroscena.

Ilary Blasi sulla lite con Fabrizio Corona

Ilary Blasi è sempre stata una donna senza peli sulla lingua e ne è stata una prova la lite in diretta avvenuta con Fabrizio Corona. La conduttrice del GF Vip approfittò della presenza dell’ex paparazzo per liberarsi di un peso che portava dentro da anni. Nel dettaglio, lo umiliò per una vecchia paparazzata fatta dall’ospite inerente la sua storia con Francesco Totti. A tal proposito, la Blasi ha svelato di aver perso la testa. Dalla regia tutti le facevano segno di interrompere quel confronto, in quanto stessero arrivando delle telefonate.

Lei, però, non si è curata di nessuno ed ha continuato la sua sfuriata. Nello specifico, ha confessato di aver sfruttato la situazione per trattare in pubblico un fatto del tutto privato. In quel momento, per lei non contava più il reality show, ma soltanto il dover pareggiare dei conti in sospeso. Infine, ha aggiunto che quello è stato un momento epico per la televisione italiana e se lei fosse stata una spettatrice si sarebbe divertita moltissimo.

Le altre confessioni sulla Marcuzzi e la Toffanin

Dopo aver fatto questo riferimento in merito all’astio pregresso con Fabrizio Corona, Ilary Blasi ha fatto anche altre rivelazioni. Nel dettaglio, ha parlato del rapporto con Alessia Marcuzzi. In molti, nel tempo, hanno insinuato che tra le due ci fosse una rivalità. La moglie di Francesco Totti, però, ha smentito categoricamente queste insinuazioni ed ha detto di non avere assolutamente nulla contro la collega.

Nella parte conclusiva dell’intervista, poi, Ilary ha parlato anche del rapporto con Silvia Toffanin. Le due donne sono legate da un’amicizia molto profonda, anche se lei non ama parlare in pubblico di questo legame. Il motivo risiede nel fatto che non vuole strumentalizzare il loro rapporto.