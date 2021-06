Ilary Blasi svela un retroscena sulla sua lite con Corona: “Me ne sono fregata per un fine privato”

Ilary Blasi si confessa a Il Fatto Quotidiano

Ilary Blasi lunedì sera su Canale 5 ha condotto la finale della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante la conduzione del reality show che si svolge in Honduras, gran parte dei suoi fan e dei telespettatori ancora la ricordano al timone del Grande Fratello Vip.

Per tale ragione il giornalista Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano ha chiesto alla moglie di Francesco Totti se le manca un po’ il programma che si svolge a Cinecittà. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Alla moglie di Totti non manca il GF Vip

Intervistata da Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, la conduttrice de L’Isola dei famosi 2021 ha detto che il Grande Fratello Vip non le manca perché è stata una sua scelta lasciarlo. “Non lo dico per vanto, sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Certo, ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo tre anni ho sentito la necessità di dire basta. A malincuore perché mi sono divertita tantissimo, era un programma che volevo fare e seguivo sempre. Pensi che cantavo la sigla nella testa e immaginavo il mio ingresso in studio, era un obiettivo. Se mi sono piaciute le due edizioni condotte da Signorini? Sì, ognuno mette la sua firma”, ha asserito la professionista romana.

Quest’ultima e il direttore di Chi sono molto diversi ma lui ha messo la sua cifra. In quel genere è bravo, e lei non lo saprebbe fare come lo fa lui. “Su alcuni sentimenti sono molto pudica, non riesco a scavare a fondo quando c’è qualcosa di personale. Sono più una da cose leggere pur toccando argomenti seri”, ha asserito la Blasi.

Ilary Blasi e i retroscena della litigata con Fabrizio Corona

Intervistata da Il Fatto Quotidiano dal giornalista Giuseppe Candela, la professionista romana Ilary Blasi ha ricordato anche la furiosa discussione avuta in diretta su Canale 5 con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

“Non era preparata, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita”, ha detto la donna.