Isola, Beatrice Marchetti al fidanzato Mathieu Magni: “Ti amo”, ma lui non risponde

Beatrice Marchetti riceve una sorpresa dal fidanzato

In occasione della finalissima de L’isola dei Famosi 15, Ilary Blasi ha fatto una sorpresa a Beatrice Marchetti. Attraverso uno schermo in Palapa l’ha fatta parlare con Mathieu Magni, il suo storico fidanzato.

Quest’ultimo sin da subito è apparso strano perché era la prima volta che appariva sul piccolo schermo, superando la ritrosia che lo aveva spinto a rimanere lontano dai riflettori e dalle telecamere. Lo ha fatto per incoraggiare la donna che ama, arrivata fino alla fine al reality show di Canale 5 dopo aver resistito in solitudine per più di un mese a Playa Imboscatissima.

La naufraga de L’Isola dei famosi dice ti amo al fidanzato ma lui non risponde

Quando le telecamere de L’Isola dei Famosi hanno inquadrato il compagno Mathieu Magni in studio, la finalista Beatrice Marchetti è scoppia a piangere ma per la gioia. “Ti ricordi di me?”, le ha chiesto il ragazzo e la sua dolce metà ha risposto commossa: “Certo che mi ricordo. Ti amo tantissimo. Sono contentissima che tu sia venuto, mi hai fatto un regalo enorme”.

Ma il pubblico di Canale 5 ha notato un dettaglio molto particolare. Infatti, il primo “ti amo” detto dalla modella bresciana è caduto nel vuoto. L’uomo non ha ricambiato e ha chiesto: “Stai serena, sono qua volentieri solo per te. Per me hai già vinto. Quando le hanno chiesto se voleva restare sull’Isola da sola e ha accettato, ha vinto. Ha detto subito sì, gli altri hanno aspettato di essere convinti”.

Mathieu Magni evita di dire ti amo a Beatrice in televisione: perché?

A quel punto la finalista de L’Isola dei Famosi 2021 Beatrice Marchetti ha detto di nuovo: “Grazie amore mio, ti amo”. Ma anche la seconda dichiarazione d’amore della modella lombarda è caduta nel vuoto e Mathieu Magni, con molta probabilità non abituato alle telecamere e ai riflettori, ha preferito non rispondere.

Una mancanza che la ragazza forse per la forte emozione nel vederlo dopo tante settimane non ha notato, oppure sulla quale ha preferito non fare per pudore. Una volta tornata in Italia verrà fatto presente questo particolare alla ragazza? Staremo a vedere.