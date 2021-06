Isola dei Famosi, Ilary Blasi in difficoltà per Massimiliano Rosolino: “Il suo essere impacciato”

Ilary Blasi fa un bilancio su L’Isola dei Famosi 15

Dopo aver rinunciato un paio d’anni fa a continuare a condurre il Grande Fratello Vip, Ilary Blasi lo scorso marzo è passata alla guida de L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 è terminato con la vittoria di Awed e la padrona di casa prima della finalissima ha rilasciato una lunga intervista tirando le somme di questa sua prima edizione.

“Siamo soddisfatti, alcune difficoltà per Massimiliano Rosolino ed Elettra Lamborghini”, ha detto la moglie di Francesco Totti al giornalista Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano.

Le dichiarazioni su Massimiliano Rosolino ed Elettra Lamborghini

Anche la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è arrivata alla fine ed Ilary Blasi prima di decretare Awed vincitore ha fatto un primo bilancio del reality show di Canale 5. “Siamo soddisfatti. Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l’azienda. Mi piace l’idea di portare l’allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo”, ha detto la professionista romana a Il Fatto Quotidiano.

Nonostante le mille difficoltà il cast ha funzionato, anche se ha avuto qualche grattacapo con l’opinionista Elettra Lamborghini dicendo: “Si è sentita un po’ un pesce fuor d’acqua in questo reality, è abituata ai social non so se si è trovata a sua agio ma il suo colore ha aiutato”.

Ma anche sull’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, che poi col passare delle settimane è migliorato: “Massimiliano all’inizio ha sofferto, lontano dalla famiglia per tre mesi e non è il suo lavoro principale. Lo stimo, non era per niente facile. Anch’io con lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi però a un certo punto mi sono detta: “Ma che succede se sbagliamo? Niente”. Abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato, ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro. Il suo essere impacciato è diventato un punto di forza”.

Ilary Blasi parla del Grande Fratello Vip

Prima di passare a L’Isola dei Famosi 15 Ilary Blasi ha presentato per ben tre edizioni il Grande Fratello Vip, che poi ha lasciato ad Alfonso Signorini. “Ognuno mette la sua firma. Siamo molto diversi ma Alfonso ha messo la sua cifra. In quel genere è bravo, non saprei farlo come lo fa lui. Su alcuni sentimenti sono molto pudica, non riesco a scavare a fondo quando c’è qualcosa di personale. Sono più una da cazzeggio pur toccando argomenti seri”, ha concluso la moglie di Totti a Il Fatto Quotidiano.