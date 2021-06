Ilary Blasi e la verità su Silvia Toffanin: “Argomento scomodo, perché non la nomino mai”

Ilary Blasi e il rapporto con Silvia Toffanin

In questi anni a Mediaset in tanti si chiedono per quale ragione Ilary Blasi, al timone de L’isola dei Famosi 2021, non parla mai di Silvia Toffanin nelle interviste? E penare che le due professionista praticamente sono cresciute insieme televisivamente parlando.

Infatti hanno debuttato sul piccolo schermo come Letterine a Passaparola, con Gerry Scotti, nei primi Anni del Duemila. Poi, dopo tanta gavetta sono diventate due conduttrici di successo delle reti del Biscione. La romana come presentatrice del Grande Fratello Vip, Le Iene Show e L’Isola dei famosi, la vicentina come padrona di casa di Verissimo, storico rotocalco di cronaca rosa del sabato pomeriggio di Canale 5.

La conduttrice svela perché non la menziona mai nelle interviste

In una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Magazine, è stata la stessa Ilary Blasi a svelare il motivo per il quale non menziona mai Silvia Toffanin nelle varie interviste televisive e non. “Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre”, ha detto la padrona di casa de L’Isola dei famosi 2021. La ragione di questo silenzio stampa?

“Perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Lei scherzando mi dice che non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ ‘scomodo’. Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia”, ha fatto sapere la moglie di Francesco Totti.

Ilary Blasi e la rissa televisiva con Fabrizio Corona

Nel corso della lunga intervista per Il Fatto Quotidiano, Ilary Blasi è stata chiamata in causa anche per quello che è accaduto nella sua ultima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero quando ha litigato in diretta con Fabrizio Corona. Ricordiamo che l’ex re dei paparazzi con lei e il marito Francesco Totti non ha mai avuto un rapporto idilliaco.

Una rissa che la stessa professionista romana ha detto che non era preparata. “Se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita”, ha concluso la Blasi.